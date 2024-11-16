Özgür Yankaya Hakem Adaylarıyla Buluştu
Süper Lig hakemi Özgür Yankaya, Edirne'de düzenlenen bir kursta hakem adaylarına tecrübe ve tavsiyelerini aktardı. Kurs, yoğun katılımla gerçekleşti.
Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi tarafından düzenlenen kursta hakem adaylarıyla bir araya geldi.
Dernek binasında düzenlenen kursta Yankaya, kursiyerlerle tecrübelerini paylaştı.
Yankaya, hakem adaylarına tavsiyelerde bulunarak oyun kuralları hakkında ve hakemlerin görevleri hakkında bilgiler verdi.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen kurs yarın sona erecek.