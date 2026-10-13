Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve Barış Urhan'ı genel merkezde kabul etti

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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. YENİ Parti Lideri Özel'e, İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Selin Sayek Böke eşlik etti.

Kaynak: ANKA