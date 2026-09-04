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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı İş İnsanlarıyla Buluştu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı İş İnsanlarıyla Buluştu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ülke ve Tekirdağ ekonomisi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Özel, yerel iş dünyasının sorun ve önerilerini dinleyerek ekonomi politikalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Buluşma, bölgedeki ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

(TEKİRDAĞ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı iş insanları ile toplantıda buluştu.

Özel, iş insanları ile ülke ekonomisi ve Tekirdağ ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA
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