Özgür Özel: Sındırgı Hızla Afet Bölgesi İlan Edilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin hızla afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Sındırgı'daki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Özel, depremde ilçe merkezinde yıkılan 4 katlı binanın yerinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, hem "geçmiş olsun" dilemek hem de Sındırgı'nın ihtiyaçlarını görülür kılmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sındırgı'da yaşayanların bir beklentisi olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Buranın hızla afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bu da Sayın Erdoğan'ın atacağı bir imzaya bakıyor, bunu yapması lazım. Yapılmadığı takdirde kent büyük bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacak. Afet bölgesi olduğunda kredilerin ve bazı borçların ertelenmesi, faizlerin silinmesi, kente yatırımı çekecek. Önemli cazibelerin ve teşviklerin ortaya konması söz konusu olacak. Bunu bekliyoruz. Biz bunu buradan bir kez daha dillendirmek istiyoruz."

Özel, Sındırgı'nın yaralarını sarmak için koşup gelen tüm yerel yönetimlere, belediyelere, AFAD İl Müdürlüğüne ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, kendisinin Aydın mitingindeki konuşmalarına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, kimseye "kiralık katil" demediğini söyledi.

Özel, "Burada Sayın Bahçeli yanlış anlamış değil. O anlıyor da şöyle yapıyor, 'Özgür'üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla' diyor." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Beyoğlu'nda yaptığı bir iş, bir ihale, bir hizmet, bir bilmem neden değil, geçmişte Beşiktaş Belediyesi Beltaş'ta yönetimde görev almış. İftiracının bir tanesi Beşiktaş'a (Beşiktaş Belediyesine) kara çalarken, ucu buraya da gelmiş, onun adını da geçirmişler. Niye geçiriyorlar? Efendim, acaba biz Beyoğlu Belediyesinde bir kaptıkaçtı yapabilir miyiz, bir siyasi yankesicilik yapabilir miyiz? Belediyede belediye meclisinin sayıları birbirine denk, hastası var, dışarıda olanı var. 'Orada bir kumpas çevirebilir miyiz?' diye tenezzül meselesi. Arkadaşımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağını, 3 evladı var, onlara kavuşacağını, Beyoğlu'nun bütün evlatlarına sahip çıkıyorlar ve Beyoğlu'nun bütün evlatlarına, çocuklarına, İnan ağabeylerine kavuşacağını ümit ediyorum. Yapılan işler siyasidir. Zaten her ölçümde bu işin hukuki değil, bir siyasi değerlendirme olduğu noktasında vatandaş biraz daha fazla ikna oluyor."

Daha sonra Özel, sarsıntılar nedeniyle Kocahan Parkı ile Öğretmenevi önünde kurdukları çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti.

Ardından kırsal Kertil Mahallesi'ne giden Özel, depremde evi zarar gördüğü için kurulan konteynerlerde kalan vatandaşlara ziyarette bulundu.