Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Özgür Özel'den Galatasaray'a Tebrik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutlayarak, temsilcilere başarı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024–2025 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü, teknik heyeti ve sporcularını kutluyorum. Avrupa kupalarında ülkemizin adına mücadele edecek tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.