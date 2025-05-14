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Özgür Özel'den Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

Özgür Özel'den Dünya Çiftçiler Günü Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerin önemine vurgu yaparak, alın terlerinin karşılığını alamadıklarını belirtti. Çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var." ifadesini kullandı.

Özel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var. Ama ne yazık ki emeğinin karşılığını alamayan, mazotu, gübresi, tohumu ateş pahası olan çiftçiler bu topraklarda her geçen gün yalnız bırakılıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye, üreticiyi koruyan, alın terini destekleyen bir Türkiye'yi birlikte yeniden kurmaya kararlıyız. Tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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