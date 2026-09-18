Özgür Özel Bursa’da esnafı ziyaret etti: “En düşük emekli maaşı önce asgari ücrete sonra bir buçuk asgari ücrete çıkacak”

(BURSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da esnaf ziyaretinde yurttaşların ekonomik sorunlarını dinledi. Bir emeklinin 17 bin lira maaş aldığını ve aynı miktarda kira ödediğini söylemesi üzerine Özel, "En düşük emekli maaşı önce asgari ücrete sonra bir buçuk asgari ücrete çıkacak, başka çaresi yok" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daki temasları kapsamında Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde esnafı ziyaret etti. Özel, ziyaretleri sırasında yurttaşların sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı.

Emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş, 17 bin lira emekli maaşı aldığını ve 17 bin lira kira ödediğini belirterek Özel'e, "Ben nasıl yaşayacağım?" diye sordu. İktidarın emekliye "Ya eve gir aç kal, ya karnını doyur sokakta kal" dediğini söyleyen Özel, "En düşük emekli maaşı önce asgari ücrete sonra bir buçuk asgari ücrete çıkacak, başka çaresi yok" diye konuştu.

Eskiden AK Partili olduğunu söyleyen bir yurttaş ise Özel'e, "Lütfen oyuna gelmeyin. 2028'de seçilemiyor, oyun peşindeler" diye seslendi. Özel ise yurttaşa, "Allah taksiratını affetsin. Geçmişte herkes iyi olsun diye vermişti, şimdi biriz, beraberiz. YENİ Parti'nin eskisi yok, hep beraberiz" yanıtını verdi.

CHP'Lİ ESNAFI YENİ PARTİ'YE ÜYE YAPTI

Özel, ziyaret ettiği bir esnafı da YENİ Parti'ye üye yaptı. CHP'li olduğunu söyleyen esnafa "YENİ Partili olur musunuz artık?" diye soran Özel, "İnşallah" yanıtını alınca kendi rozetini çıkararak esnafa taktı. Esnafın Bursa'nın Gürsu ilçesinde oturduğunu söylemesi üzerine YENİ Parti Gürsu İlçe Başkanı Muhammet Aydın'ı çağıran Özel, "CHP'den partimize katıldı. Önce üye yap, sonra gel" dedi.

Kaynak: ANKA