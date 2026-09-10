Haber: Gülara SUBAŞI / Kamera: Dursun ALKAYA

(ARDAHAN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da pazar esnafını ziyaret etti. Kavun satan esnaf Özel'e "Yüzde 60 nakliye parası yüzde 20'si tarlacılık. Yüzde 10'u bize düşen. Mazot pahalı" dedi. Özel ise "Türkiye 180 ülke içinde gıda enflasyonunda dördüncü sırada. Türkiye'den berbat üç ülke kaldı. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 35, Avrupa'da ben yüzde 3 diye biliyordum. 1.2'ye düşmüş. Neden? Orada mazotun fiyatı sabit, enflasyon yok. Mesela otobanlar Almanlara bedava. Bizim burada bir mazot 50'den 90 oldu. Bunun yüzde 60'ı mazota gidiyor. Şimdi bir de otobanları özelleştiriyorlar. Daha da pahalanacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan'da pazar esnafını ziyaret eden Özel'i ziyaret öncesi karşılayan Halk Ozanı Osman Uygar Özel' şiir okudu. Uygar, "Emir aldı hedefimiz Akdeniz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hainlere asla fırsat vermeyiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Öğütleri ecdadından almışız, adalete doğru hakkı kılmışız. Mazlum devlet Örnek olmuşuz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ölürüz de kabul etmeyiz zulüm, mazlumu koruruz kör olsun zalim. Söz vermişiz ya istiklal ya ölüm, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Dikkat et bölenler olmasın hatan, Ata yadigarı bu aziz vatan. Erkeği kadını şüheda yatan Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Uygarı can kurban vatanına ver. Bütün yurt sevenler bu yoldan gider. Tek ocak, tek nefer kalana kadar Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

Esnafın sorunlarını dinleyen Özel'e esnaf geçen seneyle bu sene aynı fiyata satış yaptığını belirterek "Fark yok. Çiftçi iptal, bitik. Para mazota gidiyor" dedi.

Çiftçi bir vatandaş da "Hayvanımızı satamıyoruz. İthal getiriyorlar. Gelirim yok, sakatım, biz nasıl geçinelim? Böyle giderse biz çok zor durumdayız. 22 liraya süt verilir mi? Bakkalda sakız 50 lira bizde süt 20 lira. Olacak iş mi" diye konuştu.

"OTOBANLARI ÖZELLEŞTİRİYORLAR, DAHA DA PAHALANACAK"

Kavun satan esnaf da "Yüzde 60 nakliye parası yüzde 20'si tarlacılık. Yüzde 10'u bize düşen. Mazot pahalı" dedi. Özel ise "Türkiye'de şöyle bir derdimiz var: Türkiye 180 ülke içinde gıda enflasyonunda dördüncü sırada. Türkiye'den berbat üç ülke kaldı. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 35, Avrupa'da ben yüzde 3 diye biliyordum. 1.2'ye düşmüş, şimdi düzelttiler. Neden? Orada mazotun fiyatı sabit, enflasyon yok. Bir de Almanya'da mesela otobanlar Almanlara bedava. Bizim burada bir mazot 50'den 90 oldu dediğin gibi. Bunun yüzde 60'ı mazota gidiyor. Şimdi bir de otobanları özelleştiriyorlar. Daha da pahallanacak" diye konuştu.

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Mazot fiyatından dert yanan esnafa Özel şunları söyledi:

"Bu sizin ürünlerde fiyat 100 lira, 60 lirası sadece akaryakıta gidiyor diye hesaplamışlar. Orada da bir iki tane işçi abimiz daha aynısını hesapladı. Bir de otobandan geçiyorsa yüzde 15 de o geliyormuş. Yüzde 75'i ulaştırmaya geliyor. Şimdi otobanları da tekrar satıyorlar beş kat pahalanacak. Büyük mücadele veriyorum. İlk ben dile getirdim biliyorsunuz. Geri alacağız. Mesela Almanya'da gıda enflasyonu yüzde 1'in altında. Neden? Mazotun fiyatı sabit. Almanya'nın her yeri otoban ama Alman vatandaşa bedava. Transit geçene. Türkiye'nin bir aylık enflasyonu adamların bir yıllık enflasyonundan fazla. Olacak iş değil."

Kaynak: ANKA