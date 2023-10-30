Özgür Çelik'ten 100'üncü Yıl Mesajı: "Yeniden Güzel Ülkemizi Demokrasiyle Taçlandırmanın Mücadelesini Vereceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kapsamında yapılan kutlamalarda Bahçelievler’de ve Zeytinburnu’nda yurttaşlarla birlikte yürüdü. Çelik, “Yeniden güzel ülkemizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini vereceğiz. Bunu sizlerle beraber hep birlikte başaracağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında yapılan kutlamalarda Bahçelievler'de ve Zeytinburnu'nda yurttaşlarla birlikte yürüdü. Çelik, "Yeniden güzel ülkemizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini vereceğiz. Bunu sizlerle beraber hep birlikte başaracağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle dün bir dizi etkinliğe katıldı. Bahçelievler Soğanlı Meydanı'nda başlayan ve Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda sona eren yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, il yönetimi, gençlik ve kadın kollarıyla katılan Çelik, eski ilçe başkanı olduğu yerde büyük ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

"CUMHURİYET, ÜÇ BÜYÜK FİKRİYAT ÜZERİNE KURULDU"

Yürüyüş sonunda yurttaşlara seslenen Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayarak Cumhuriyet'in üç büyük fikir üzerine kurulduğunu belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Büyük Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhuriyet üç büyük fikir üzerine kuruldu. Bunlardan bir tanesi, tam bağımsızlıktı. Bunlardan ikincisi egemenliğin millete verilmesi; egemenlik bir avuç insandan alındı ve halka verildi. Bu topraklar demokrasiyle tanıştı. Bu topraklarda eğitim, sağlık, sanat, kültür anlamında büyük atılımlar Cumhuriyet döneminde gerçekleşti. Kadınların ve gençlerin eşitlik mücadelesi Cumhuriyet döneminde gerçekleşti. Türkiye çok partili hayatla tanıştı ve Cumhuriyet'in üçüncü fikriyatı çağdaş uygarlık seviyesidir.

"YARGI, BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDA"

Bugün 100'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurumlarının tahrip edildiğini hep birlikte görüyoruz. Ne yazık ki bugün, Cumhuriyetin en önemli kurumlarından bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevini kaybetmiş durumda. Bugün, Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesi yargı kurumu, bir kişinin iki dudağının arasından çıkan sözlerle karar vermeye devam ediyor. Bugün, Türkiye'de yürütme baskı altında, Türkiye'de demokrasilerde dördüncü kuvvet olan basın baskı altında, basın özgür haber yapamıyor. Türkiye'nin bütün demokratik kurumları tahrip edilmiş durumda."

"EN ZOR ZAMANLARDA BİLE UMUT VARDIR"

"Umudunuzu kaybetmeyin" diye sözlerine devam eden Çelik, Atatürk'ün 105 yıl önceki sözlerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gittiğimiz bugünlerde asla bu durum bizi umutsuzluğa düşürmesin. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu topraklar daha zor günler yaşamıştı. Az önce ifade ettim. Yurdun dört bir yanı işgal altındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'a gelmişti ve yanındaki arkadaşı ona, İstanbul Boğazı'nı göstererek şunları ifade etmişti: 'İstanbul Boğazı'nda İngiliz gemileri demir atmış durumda. Her şeyin bittiği yerdeyiz' demişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir inançla büyük bir kararlılıkla tek bir cümle söylemişti: 'Geldikleri gibi giderler' demişti ve geldikleri gibi gittiler. En zor zamanlarda bile bir umut vardır. En zor zamanlarda bile bir çıkış noktası vardır."

İstanbul'dan başlayarak Anadolu'ya yayılan Cumhuriyet'i koruma mücadelesi vereceklerinin altını çizen Çelik, "Yeniden güzel ülkemizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini vereceğiz. Bunu sizlerle beraber hep birlikte başaracağız" dedi.

ESKİ İLÇESİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Özgür Çelik ayrıca, eski ilçe başkanı olduğu Bahçelievler için "Bahçelievler benim evim. Her zaman benim evim olmaya, benim evim kalmaya devam edecek. Bahçelievler'in bir güzelliği oldu. Bahçelievler, kendi içerisinden bir il başkanı çıkarttı. Bu, hepimizin güzelliği. Desteğiniz, mücadeleniz için hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

Çelik, burada yaptığı konuşmayı, "8 yaşında Sivas'tan bir çift kara lastikle gelen bir çocuk 16 milyonluk kente il başkanı olabiliyorsa bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini hep birlikte vermeye devam edeceğiz" diye sözlerini tamamladı.

Bahçelievler'in ardından Zeytinburnu'nda da kalabalığa seslenen Çelik, "Ne güzelsiniz Cumhuriyet sevdalıları. Ne güzelsin Zeytinburnu. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı.

"CUMHURİYETİN KURUMLARI TAHRİP EDİLİYOR"

"Bugün içinde bulunduğumuz durumda Cumhuriyet'in 100'üncü yılındayız ancak Cumhuriyet'in bazı kurumlarının tahrip edildiğini biliyoruz ve görüyoruz" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Cumhuriyet'in yasama kurumu işlevsiz hale getirilmiş durumda. Cumhuriyet'in önemli bir kurumu, adalet kurumu, bugün Türkiye'de yargı bir kişinin iki dudağının arasından çıkan kararlar veriyor. Bugün Türkiye'de yürütme kurumu, kendisini bir kişiye teslim etmiş durumda. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak hem Cumhuriyetimizi korumaya, kollamaya devam edeceğiz hem de ikinci yüzyılına geçiş yaptığımız bugünlerde Cumhuriyetimizi mutlaka demokrasiyle taçlandıracağız."

ZEYTİNBURNULULARDAN YEREL SEÇİM İÇİN ZAFER SÖZÜ ALDI

Çelik, konuşmasının sonunda Zeytinburnu sakinlerinden 2024 yerel seçimleri için zafer sözü aldı. Çelik, son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği kutlamalara katıldı.