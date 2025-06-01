Özelleştirme İdaresi'nin Bazı Taşınmaz Satışları ile İmar Planı Değişikliği Kararlarına Onay Verildi

Özelleştirme İdaresi'nin Bazı Taşınmaz Satışları ile İmar Planı Değişikliği Kararlarına Onay Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onay verildi.

(ANKARA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onay verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olan Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 mahallesindeki taşınmazın, 86 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Iğdır'ın Merkez ilçesi Baharlı Mahallesi'nde 2908 ada, 1 parseldek, 8.763.28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 65 milyon TL bedelle en yüksek teklif veren Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere mahallesindeli 1668 ada, 2 parseldeki 8.960,98 metrekare taşınmazın, 276 milyon 919 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İntek Konut, Yavuz Karaoğlu, AY GYO Yapı İş Ortaklığı Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer mahallesindeki 111 ada, 1 parseldeki taşınmaza yönelik askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, plan notlarına yönelik itiraz kabul edilerek, "gelişme konut alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, cami, teknik altyapı, rekreasyon alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları"nın getirilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması kararlaştırılırken, diğer itirazlar ise reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve ÖİB adlarına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki 1676 ada, 47 parseş ile 875 ada 3 parsel ve 4 parseldeki taşınmazlara yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlardan, "Çevre Düzeni Planı'na" yapılan itirazlar kabul edilmedi.

Nazım ve Uygulamalı İmar Planında emsale yönelik itirazlar kabul edilerek, bu kapsamda söz konusu taşınmazlara yönelik "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, kültürel tesis alanı, rekreatif alanı, teknik altyapı alanı, cami alanı, kumsal, trafo alanı, otopark ve yol kullanım karaları getirilmesine" ilişkin hazırlanan Nazım ve Uygulamalı İmar Planının onaylanmasına, diğer itirazların reddedilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.