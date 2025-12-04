Özel İtalyan Lisesi Önünde Eylem: "Öğretmenler Yoksulluk Sınırından Yüzde 40 Daha Az Maaşa Mahkûm Edildi"

(İSTANBUL) - Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenler, ücret eşitsizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle okul önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Bir öğretmen 60 bin TL alırken yoksulluk sınırı ise 97 bin 158 TL'ye çıktı. Yani öğretmenler yoksulluk sınırından yüzde 40 daha az maaşa mahküm edildi. O sırada ise okul ücretleri avro bazında tam yüzde 300 arttı" denildi.

Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenler, ücret eşitsizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başlattıkları eylemi sürdürüyor. Okul önünde bir araya gelen öğretmenler adına konuşan Tez-Koop-İş İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, şunları söyledi:

"Başından beri 'aynı okul, iki farklı dünya' uygulamasına karşı çıktık. Tüm bu görüşmelerde istediğimiz iki şey vardı. Birincisi, Türk öğretmenlerin İtalyan öğretmenlerle eşit ders yükünü paylaşarak onlarla eş değerde çalışmaları; diğeri ise oldukça düşük kalan ücretlerinin ülkemizde faaliyet gösteren yabancı özel okullarda çalışan öğretmenlerle eşit seviyeye getirilmesiydi. Geldiğimiz aşamada haftalık ders yükünün 27 saatten 20 saate indirilmesi mevzuatımızın bir gereği olarak kabul edilse de ücretler noktasında kayda değer bir ilerleme yaşanmadı.

"Tartışmalı olan TÜİK verileri bile son 4 yılda yüzde 500 enflasyon artışı yaşandığını gösteriyor"

Okul yönetimi 2025 yılı için 0, 2026 yılında yüzde 15 artış ve 2027 yılı için 0 teklif etti ancak bizler şunu söylüyoruz. Tartışmalı olan TÜİK verileri bile son 4 yılda yüzde 500 enflasyon artışı yaşandığını gösteriyor. Bu son 4 yılda öğretmenlerimiz enflasyonun yarısını bile alamadılar. Her sene, yıldan yıla bir yoksulluğun içine doğru çekildiler. Daha somut ifade etmek gerekirse 2022 Ocak ayında bir öğretmen maaşı 16 bin 750 TL, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL idi. Yani öğretmen maaşı yoksulluk sınırının yüzde 20 üzerindeydi. Bugüne geldiğimizde 2025 Kasım ayında bir öğretmen 60 bin TL alırken yoksulluk sınırı ise 97 bin 158 TL'ye çıktı. Yani öğretmenler yoksulluk sınırından yüzde 40 daha az maaşa mahküm edildi. O sırada ise okul ücretleri avro bazında tam yüzde 300 arttı."