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Özel hastanelerin doğum sonrası ek ücretlerine Tüketiciler Birliği tepki gösterdi

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Özel hastanelerin doğum sonrası ek ücretlerine Tüketiciler Birliği tepki gösterdi
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel hastanelerin doğum sonrası fotoğraf çekimi, şerbet ikramı ve oda süsleme gibi hizmetlerden ücret almasına tepki gösterdi. Şahin, yüzde 200 fark hakkı olan hastanelerin yüzde 300-500 fark aldığını öne sürdü.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı özel hastanelerin doğum sonrasında sundukları fotoğraf çekimi, şerbet ikramı, oda süsleme gibi hizmetlerden alınan ücrete tepki gösterdi.

Şahin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, bazı özel hastanelerin doğum hizmetinin artık sağlık hizmeti olmaktan çıktığını, adeta bir çerçi dükkanını andırdığını öne sürdü.

Bu hastanelerin fotoğraf çekimi, anneye makyaj, şerbet ikramı gibi mal ve hizmetleri satarak para kazandığını ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Özel hastanelerin yüzde 200 gibi bir fark ücreti alma hakları var ama bununla yetinmeyip yüzde 300-500 fark alanlar var. İtiraz ederseniz geri alabiliyorsunuz, itiraz etmezseniz hiçbir cezası yok. Bu para kazanma hırsının dizginlenmesi gerekiyor. Bu hırs uğruna doktorların itibarı yerlerde sürünmeye başlayacak. Sağlığın hassasiyeti kullanılarak insanlardan yüzde 2 bin-3 bin kar elde ediliyor. Bu sağlık sektörüne yakışmıyor. En çok sorumluluk da doktorlara düşüyor."

Kaynak: AA
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