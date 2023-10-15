Özel Halk Otobüsleri, Ayın İlk 4 Günü Hariç Ücretsiz ve İndirimli Bilet Kullanan Yolcuları Taşımama Kararı Aldı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldıklarını duyurdu. Soydaş, “Ücretsiz taşımayla ilgili kısmı bakanlığı ilgilendiriyor, kanunla düzenlendiği için. ‘Maliyet artışlarında belediye mi sorumlu?’ Değil. Biz zaten maliyet artışlarından sektörün kendini yürütemeyecek hale geldiğini söylüyoruz o bakanlıkla ilgili kısmı. Biz Maliye Bakanlığı’ndan da özellikle toplu taşıma kullanılan akaryakıtta vergi avantajı sağlanmalı diye girişimlerde bulunuyoruz… Ücretsiz taşıma ilgili çözecek makam bakanlık kısmı; Aile, Hazine ve Çevre Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürüyen bir yönetmelik” diye konuştu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldıklarını duyurdu. Soydaş, "Ücretsiz taşımayla ilgili kısmı bakanlığı ilgilendiriyor, kanunla düzenlendiği için. 'Maliyet artışlarında belediye mi sorumlu?' Değil. Biz zaten maliyet artışlarından sektörün kendini yürütemeyecek hale geldiğini söylüyoruz o bakanlıkla ilgili kısmı. Biz Maliye Bakanlığı'ndan da özellikle toplu taşıma kullanılan akaryakıtta vergi avantajı sağlanmalı diye girişimlerde bulunuyoruz… Ücretsiz taşıma ilgili çözecek makam bakanlık kısmı; Aile, Hazine ve Çevre Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyen bir yönetmelik" diye konuştu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Türkiye'nin birçok yerinde ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldıklarını açıkladı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, bugün Ankara Ticaret Odası'nda düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin özetle şunları söyledi:

"Temmuz ayında bir toplantı yapmıştık, akaryakıtta ciddi bir artış oldu bütün maliyetlere yansıdı. Türkiye tek ücretsiz hizmet yapan özel sektör olarak ücretsiz taşımayla ilgili bakanlıkların çözüm bulmasını istedik. Toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. Şu aşamada Türkiye genelinde ücretsiz taşıma yapıp gelir desteği alamayan 2 bin aracın sorununu çözebileceklerini, diğerlerini 2024 yılı itibariyle değerlendirmeye alacaklarını ifade ettiler. 'Belediyeleri de niye işin içine katıyorsunuz' diye eleştiriler aldık maalesef siyasi yaklaşılıyor. Özel halk otobüsleri ile tüm kararları almak yetkisi, fiyatları belirleme yetkisi belediyelerde.

"HER AYIN 1'İ İLE 4'Ü ARASINDA TAŞIYALIM, AYIN GERİ KALAN KISMINDA ONLARDAN RİCA EDİYORUZ LÜTFEN KAMU ARAÇLARINI KULLANSINLAR"

Biz belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Aile Bakanlığı illere göre değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor bize. Yıllardır esnafımız ayın geri kalan kısmını kendi fedakarlıklarıyla sürdürüyorlardı. Genel kanı şu bakanlığın verdiği 2 günlük gelir desteği karşılığı olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamamızda saydığımız 4 kalem (şehit yakınları, gaziler, emniyet mensupları ve basın) dışında kalan 18 kalemi her ayın 1'i ile 4'ü arasında taşıyalım, ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz lütfen kamu araçlarını kullansınlar.

"ÜCRETSİZ TAŞIMA İLGİLİ ÇÖZECEK MAKAM BAKANLIK KISMI; AİLE, HAZİNE VE ÇEVRE BAKANLIĞI'NIN KOORDİNASYONUNDA YÜRÜYEN BİR YÖNETMELİK"

Ücretsiz taşımayla ilgili kısmı bakanlığı ilgilendiriyor, kanunla düzenlendiği için. Siz muhtemelen şunu söylemeye çalışıyorsunuz, 'Maliyet artışlarında belediye mi sorumlu?' Değil. Biz zaten maliyet artışlarından sektörün kendini yürütemeyecek hale geldiğini söylüyoruz o bakanlıkla ilgili kısmı. Biz Maliye Bakanlığı'ndan da özellikle toplu taşıma kullanılan akaryakıtta vergi avantajı sağlanmalı diye girişimlerde bulunuyoruz. Ankara'da ücret tarifesi 15 lira, öğrenci, 7,5 lira, aktarmalar var, bir 60-65 yaş arası ücretsiz. 60-65 yaş arası ücretsizin kararını kim veriyor, belediye. Abonmanın, aktarmanın, indirimlinin kararını kim veriyor, belediye. Biz de diyoruz ki tamam vatandaşı memnun et, rakamları olması gereken rakamlara taşımasanız bile o farkı sübvanse edin, esnafımız da ayakta kalsın. Ücretsiz taşıma ile ilgili çözecek makam bakanlık kısmı; Aile, Hazine ve Çevre Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyen bir yönetmelik."