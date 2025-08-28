ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımını AA görüntüledi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"Oğulbey Teknoloji Üssü ile ASELSAN'ın gelecek 50 yılını inşa edeceğimiz 6 bin 500 dönüm alanda 1,5 milyar dolar değerinde, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma yatırımının temelini attık. Türkiye, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisine de kavuşmuş oldu"

"Buraları sadece bir beton, bir inşaat olarak görmemek lazım. Buralar, geleceğin Türkiye'sinin inşa edildiği yerler. Burada tarihe tanıklık ediyoruz"

"Envantere teslim edilen 47 Çelik Kubbe unsuru, 460 milyon dolar değerinde. Bunlar, tamamıyla yerli ve milli mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş ve Türkiye'nin 'gök vatan'ına büyük bir kalkan olacak sistemler"

2- Göbeklitepe'den önce inşa edildiği düşünülen Mendik Tepe gün yüzüne çıkarılıyor

Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'den daha eski olduğu düşünülen Mendik Tepe kazılarında yerleşik hayata geçişin izleri araştırılıyor

Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Mendik Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Douglas Baird:

"Bu çalışmalar hem Taş Tepeler Projesi'nin gelişimini hem de Neolitik dönemin nasıl başladığını ve geliştiğini anlamaya katkı sağlıyor. İnsanların yerleşik yaşama geçiş süreciyle ilgili veriler değerlendirilecek"

3- Yağışların azalmasıyla artan kuraklığın şiddeti alarm veriyor

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"(12 aylık periyotta) En fazla yağış azalması yüzde 74'le Ege'de, yüzde 65'le Güneydoğu Anadolu'da, yüzde 55'le Doğu Anadolu'da ve yüzde 48'le İç Anadolu'da yaşandı. En sert kuraklık Doğu ve Güneydoğu'da etkili olurken Ege ve İç Anadolu'da da tarım ve içme suyu için alarm verici bir tablo oluşmuş durumda"

"2024–2025 dönemi, Türkiye'nin birçok bölgesinde meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın üst üste bindiği en kritik yıllardan biridir. Bu tablo, ulusal su yönetimi, erken uyarı sistemleri ve kuraklığa dayanıklı tarım politikalarının acilen devreye girmesi gerektiğini göstermektedir"

4- Katılım sigortacılığının yılın ilk yarısında prim üretimi 32,5 milyar lirayı aştı

Katılım sigortacılığının Haziran 2025 itibarıyla sigorta sektörünün 576,8 milyar liralık toplam prim üretiminden aldığı pay yüzde 5,6 oldu

TSB Başkanı Uğur Gülen:

"Hedefimiz, katılım sigortacılığını sadece ülkemizde değil, bölgemizde de örnek gösterilen bir seviyeye taşımak. Bu yolda sigorta pazarında katılım sigortacılığının payının hızla artacağına ve ülkemizin bölgesel bir merkez haline geleceğine inanıyoruz"

"Hassasiyetleri nedeniyle daha önce sigorta sistemine dahil olmamış kişilerin varlığı sektörümüzün bir gerçeği. Bu nedenle katılım sigortacılığının çalışma prensiplerinin faize duyarlı vatandaşlarımıza doğru yollarla izah edilmesi büyük önem taşıyor"

5- Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü hareketlendirdi

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba:

"Okulların yakın zamanda açılacak olması, sektörümüzü her yıl olduğu gibi bu yılda hareketlendirdi"

"Esnafımız, bu hareketlilikten oldukça memnun. Hafta sonları yoğunluklar oluşmaya başladı"

6- Munzur Dağları'nda yeni yediuyur türü tespit edildi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Matur, Tunceli'deki Munzur Dağları'nda tespit ettiği yeni kemirgen türüne, "Anadolu Kayalık Yediuyuru" ismini verdi

Prof. Dr. Matur:

"Bu tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin belirlediği kırmızı listede yetersiz veri olarak listelense de küresel ısınma kaynaklı iklim sıcaklıklarının değişmesi ve sürekli olarak artması soğuk iklime adapte olmuş bu türün yayılış alanlarının yükseklere doğru sıkışmasına sebep olmaktadır"

7- Sıcak hava su kaynaklarını kurutup balık ölümlerine neden oluyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay:

"Aşırı sıcaklıkla artan kuraklık nedeniyle azalan su kütlesine karışan azot ve fosfor gibi kirleticiler, su kalitesinin hızla bozulmasına, zararlı türler dahil aşırı alg artışlarına neden oluyor"

"Ayrıca, sudaki oksijenin azalması, toksik etkisi olan atıkların kısa sürede ortamı paylaşan canlılara ulaşarak zarar görmeleri gibi olumsuzluklara da yol açıyor"

8- DSÖ, İsrail'in Gazze kentine askeri müdahalesinin korkunç sonuçlarının olacağı kanaatinde

Dünya Sağlık Örgütü Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn:

"İnsanlar üzerinde korkunç, dehşet verici etkileri olacak. Kısacası bu olmamalı, kesinlikle olmamalı ve ateşkes sağlanmalı"

"Gazze'deki insanlar açlıktan ölürken ve sağlık hizmetlerine erişim zaten sınırlıyken, (İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği) o gün tekrarlanan saldırılarla bu durum daha da kötüye gitti"

9- Gazze'deki insani kriz derinleştikçe Avrupa'nın İsrail'e "koşulsuz destek" söylemi değişiyor

The Rights Forum kampanya direktörü Edwin van 't Pad:

"Avrupa ülkelerinin her birinin, İsrail konusunda farklı farklı yollarla ama daha sıkı politikaya doğru hareket ettiğini görüyorsunuz"

"(İsrail lobi grupları) Artık eskisi kadar ciddiye alınmıyorlar. Filistin haklarını savunan herkese karşı kullanılan antisemitizm iftirası artık işe yaramıyor"

10- İstanbul İtfaiyesi dalgıcı, rip akıntısından kurtulmayı uygulamalı gösterdi

İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma Amiri Nurettin Ünal'ın Kısırkaya Plajı'nda rip akıntısında 100 metre sürüklendikten sonra yardım almadan yüzerek çıktığı anlar AA ekibince dronla görüntülendi

Nurettin Ünal:

"İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'den gelen çok güçlü bir akıntı var. Bu akıntı ortalama 8 kilometre kadar hıza ulaşabiliyor, virajlı bölgelerde artarak devam ediyor. Oralarda denize girilirse tekrar kıyıya yüzme şansı çok azalıyor"

11- Sahiplendikleri farklı türdeki hayvanlara evlerini yuva yaptılar

Sahiplendikleri bakıma muhtaç sıpa, inek, papağan, karga, tavşan, kaplumbağa, horoz ve köpeklere Silivri'deki evlerinin kapılarını açan Apak ailesi, istedikleri gibi eve girip çıkabilen hayvanlarla yapay gölet ve havuzda birlikte vakit geçiriyor, günlük rutinlerine onları da dahil ediyor

Anne Gizem Apak:

"Eşeğimiz Türkan'ın eve girip köpek gibi sırt üstü yatması, bir horozun daha ailemize katılır katılmaz kızlarımla uyuması, cennet papağanımın omzumda gezmesi ilginç geliyor"

12- Beşiktaş'ın 192. yabancı futbolcusu Tiago Djalo oldu

Djalo, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 12. Portekizli toplamda ise 192. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti

Portekizli oyuncu, Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı

Tiago Djalo, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu

13- Göztepe, Süper Lig'de 1000'inci maçına çıkacak

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay, Gaziantepspor, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından Göztepe, yarın onanacak TÜMOSAN Konyaspor maçıyla 1000 müsabakaya ulaşan 12. ekip olacak

İzmir temsilcisinin Süper Lig geçmişinde Gürsel Aksel en fazla maça çıkan, Fevzi Zemzem de en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor

14- Türkiye'nin ilk kadın "Kar Leoparı" zirveden inmiyor

Dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan Pakistan'daki K2 Dağı'na tırmanan Esin Handal, "14x8000" projesi kapsamında geriye kalan 13 zirveye de çıkarak adını tarihe yazdırmak istiyor

Dağcı Esin Handal:

"Bundan sonraki amacım, dünyanın 8 bin metre üzerindeki 14 zirvesine çıkmak. Bu zirveler arasında Everest de bulunuyor. Sağlığım el verdiği sürece bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyorum"

