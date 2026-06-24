6 Nisan 1920: Suça Sürüklenen Çocuklar, İklim Eğitimi ve Daha Fazlası

6 Nisan 1920

1- TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı

Rapordan:

"Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde tüm çocuklar için suça sürüklenmeye yönelik bireysel risk faktörlerine yönelik psikososyal tarama programları zorunlu hale getirilmeli"

"Okul içinde mahrem alanlar hariç, hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullarda kamera sistemi kurulmalı. Okul girişlerinde kartlı geçiş sistemine geçilmeli ve öğrenci giriş-çıkış verileri e-Okul sistemiyle entegre edilmeli"

"Çocuk adalet sistemi mevzuatına ilişkin kavramsal çerçeve ve terminoloji gözden geçirilmeli, "suça sürüklenen çocuk" kavramı yerine "adli süreçteki çocuk" ifadesi kullanılmalı"

"Toplumsal adaleti güçlendirmek için yaş gruplarına göre değişen oranda ve zorunlu uygulanan ceza indirimlerinin, kasten öldürme ve ağırlaşmış yaralama suçları bakımından 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında, hakimin takdirine bırakılabileceği yönünde yasal değişiklik yapılmalı"

(Gazi Nogay/TBMM)

2- MEB'den öğretmenlere iklim değişikliği için farkındalık eğitimi

Bakanlıkça yayımlanan "İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030"a göre, öğretmenlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilgi, beceri ve farkındalıklarının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar, disiplinler arası, dijital destekli ve bölgesel ihtiyaçlara duyarlı bir yaklaşımla devam edecek

Öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelerdeki çevre sorunlarını, öğrenci ve okul koşullarını dikkate alarak etkili çözüm stratejileri geliştirmelerine imkan sağlayacak eğitim modülleri oluşturulacak

Öğretmenler için ÖBA'da yer alan "Yeşil ve Dijital Becerileri Modülleri" kapsamında kısa süreli ve zorunlu çevrim içi "İklim Farkındalık Eğitimi" programları planlanacak

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

3- Koordinatör ebelerden 727 bin gebeye doğum danışmanlığı

Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında görev yapan koordinatör ebeler, 727 bin 629 anne adayına doğuma hazırlık danışmanlığı verdi

Koordinatör ebeler tarafından gebelere normal doğumun süreci, anne ve bebek sağlığı açısından sağladığı avantajlar ile doğum sonrası iyileşme sürecine ilişkin detaylı bilgi veriliyor

(Duygu Yener/Ankara)

4- Dijital pazarlara yönelik rekabet sorunları Ankara'da ele alınacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"Bu alandaki çalışmamızla, dijital pazarlarda mevcut ve muhtemel rekabet sorunlarının tespit edilmesi, müdahale araçlarının değerlendirilmesi ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunulması amaçlanıyor"

"Dijitalleşmenin piyasa yapıları üzerindeki etkisinin her geçen gün arttığı dönemde düzenlenecek çalıştay, kamu otoritesi, akademi, teknoloji teşebbüsleri ve sektör temsilcileri arasında kapsamlı bir istişare zemini oluşturacak"

(Mert Davut/Ankara)

5- Türkiye, Alman turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Albin Loidl:

"Almanlar bir destinasyona geldiklerinde öncelikle güzel plajlar, otellerde mükemmel bir altyapı ve donanım kalitesi arıyor. Bu özellikler Türkiye'de olağanüstü düzeyde mevcut"

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye veri merkezlerinde "bölgesel üs" olacak, dijital ekonominin kalbi Anadolu'da atacak

Devlet, bu amaçla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık kamu kaynağı sunarak, 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi planlıyor

Turkcell ve Google Cloud'un Ankara'daki 3 milyar dolarlık projesi, Türk Telekom'un yenilikçi sıvı soğutma teknolojileri ve Vodafone Türkiye'nin İzmir ile Ankara'daki milyon dolarlık kapasite artışları sektördeki dönüşümde başrolü oynayacak

Veri merkezleri enerji, sanayi ve dijital dönüşüm politikalarının kesişim noktası olarak konumlandırılacak, böylece hem veriler ülke içinde kalacak hem de Türkiye'nin "bölgesel veri merkezi" rolü pekiştirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

7- İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine 77 günde 196 bin 324 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteğine vatandaşların başvuruları arttı

Nisan ayında başlayan proje sürecinde kentte 22 Haziran itibarıyla 14 bin 32 hak sahibiyle görüşülürken, 196 bin 324 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı

(Ümit Türk/İstanbul)

8- Sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor

Yaz aylarıyla birlikte, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, düşük nem ve şiddetli rüzgarla bu dönemde orman yangınları riski de artış gösteriyor

Yetkililer rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapılmaması, anız yakılmaması, sönmemiş izmaritlerin ve yangına sebebiyet verebilecek çöp ve atıkların yol kenarları ile orman alanlarına atılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

9- Marmara Denizi'nde ekosistemin onarılması için yeni yönetim planı hazırlanıyor

Marmara Denizi'nin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla hazırlanan "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Kara-Kıyı ve Denizel Alan Yönetim Planı" çalışmaları sürüyor

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Somuncu: "Yönetim planı artık Marmara Denizi'nin tek elden yönetimini sağlayacak"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

10- Konservatuvar öğrencisi 14 yaşındaki bestecinin ilk senfonisi dinleyiciyle buluştu

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören Yusuf Çınar Dağsuyu, bestelediği "Senfoni No. 1" adlı eserini orkestra eşliğinde kayda alarak dinleyiciyle buluşturdu

14 yaşındaki besteci Dağsuyu: "Bir gün tanımadığım bir insanın benim eserimi dinleyip etkilenmesi, üzgünse mutlu olması, bestelerimin bir kişiye bile dokunması aslında benim için en büyük başarıdır"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İstanbul'daki aileler "dijital detoks" kamplarında teknolojiden uzak vakit geçiriyor

Aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve dijital dünyadan uzaklaşıp, aile bireyleriyle daha kaliteli zaman geçirmeyi amaçlayan kampta, katılımcılar, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak kalarak doğayla iç içe olma fırsatı buluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmişti. 2026 yılında da Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildi. İstanbul'umuzda kıymetli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın emir ve talimatlarıyla da 39 ilçemizin tamamında bu kampları yapacağız. Yıl sonuna kadar da hepsi bitmiş olacak"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- NBA Avrupa Direktörü Aivazoglou'na göre İstanbul'un NBA Avrupa projesinde yeri önemli:

"Eğer Avrupa basketbolu bir dönüşümden geçecekse, Türkiye'nin bu geleceği şekillendiren ülkelerden biri olması gerektiğine inanıyoruz"

"Avrupa basketbol tarihinde benzeri görülmemiş bir yatırım gerçekleştireceğiz"

"Avrupa Ligi ile yaptığımız görüşmeler yakın zamanda somut bir sonuca ulaşmadığı taktirde, ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte yolumuza devam etmeye de hazırız"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı)

13- Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Kırkpınar'a altın kemeri kuşanmak için gidecek

2026 Yağlı Güreş Ligi'nde 4 etabın 3'ünü kazanan Ankara ASKİ Spor Kulübü başpehlivanı Feyzullah Aktürk: "Tabii ki önceliğimiz Edirne. Edirne bizim çocukluk hayalimiz. Küçüklüğümüzden bu yana hayalimiz, o altın kemer. Şu anda da kendimizi oraya yakın hissediyoruz"

ASKİ Spor Yağlı Güreş Takımı Koordinatörü Şaban Yılmaz: "Kemeri başkente en son 2016 yılında Recep Kara getirdi. Temennimiz, Kızılay'da altın kemerle tur atmak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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