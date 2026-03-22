ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yıl 1375 olurken, bu yılın sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkması öngörülüyor"

"Amacımız, Akdeniz çanağında kruvaziyer turizminin en önemli merkezlerinden biri olmak. Bu doğrultuda, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yaptığımız çalışmalarla hizmet kalitesini yükseltiyor ve sektör paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- AA'nın "Körfez'de Savaşın Bilançosu" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri

- Savaş nedeniyle küresel ekonomide enflasyon kapıda (Zeynep Duyar/Ankara)

- Dubai'de konut satışları yüzde 25 azaldı (Uğur Aslanhan-Mücahit Sevinç/İstanbul)

Uluslararası yatırımcıların Körfez ülkelerine ilgisinin azalması bekleniyor (Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye 5G ekosistemini yerli firmalarla büyütüyor

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Genel Sekreteri Güneri Dürmüş: "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz haberleşme envanteri çalışmasının sonuçlarına baktığımızda, bir mobil operatöre satılabilecek 1000'den fazla ürün ve hizmet olduğunu görüyoruz"

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci: "5G sadece tüketici odaklı mobil hizmet perspektifiyle değerlendirilmemeli, endüstriyel kullanım senaryoları, yerel ihtiyaçlar ve özel ağ modelleri geri planda bırakılmamalı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

4- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek, 3 uluslararası anlaşma ele alınacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

5- Orta Doğu'daki gerilime rağmen Alman turistlerin tercihi Türkiye ve güvenli bölgeler

DRV verilerine göre mayıs-ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz beklentileri öne çıktı

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 15,7, paladyumda yüzde 9,3, altında yüzde 10,5 ve platinde yüzde 4,8 geriledi

Hafta içinde en yüksek 113,7 doları, en düşük 96,9 doları gören Brent petrol, haftayı 107,9 dolar seviyesinde tamamladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak son bölümleri:

Yuvalama

Gaziantep mutfağının coğrafi işaretli lezzeti yuvalama, Ramazan Bayramı sofralarının baş yemeği olarak hem kültürel mirası hem de kadın emeğini yansıtıyor

(Gökhan Çalı-Ömer Faruk Salman/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Abdigör köfte

Osmanlı döneminde Doğubayazıt Sancak Beyi olan ve mide rahatsızlığı bulunan Çolak Abdi Paşa için 400 yıl önce hazırlandığı bilinen Abdigör köfte, Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor

(Abudullah Söylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Osmanlı padişahlarının İstanbul'a kültürel mirası: selatin camileri

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlar ve hanedan üyeleri tarafından askeri zaferleri taçlandırmak için inşa ettirilen selatin camileri, barındırdıkları külliyelerle yüzyıllardır sosyal ve ekonomik hayatın merkezi olma özelliğini koruyor

Büyük bölümü Tarihi Yarımada ile çevresindeki selatin camileri, mimari özellikleri ve külliye yapılarıyla eski şehir yaşamının izlerini yansıtıyor

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dünyada 2,2 milyar insan sağlıklı içme suyuna erişemiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu:

"Güvenli suya erişim temel bir insan hakkıdır"

"İklim değişikliğiyle birlikte su döngüsü öngörülemez hale geliyor. Bu durum barınma, enerji, gıda ve sağlık gibi temel alanlarda riskleri artırıyor. Türler yok oluyor, geçim kaynakları zarar görüyor ve geleceğimiz tehdit altına giriyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

10- Down sendromlu milli basketbolcuların "farkındalık" katkısı

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan: "Biz, down sendromlu sporcular alanında dünya ülkeleri tarafından bilinir hale geldik. Artık onlar Türk Milli Takımı'nı gördüğü zaman bakış açıları çok farklı oluyor"

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ü örnek alan takım kaptanı Eren Yılmaz: "Kaybettiğimiz de oldu, kazandığımız da. Önemli olan mücadele etmek"

(Fırat Çakır/Tekirdağ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

