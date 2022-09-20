ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi

Türkiye, bir yıldan kısa süre içinde Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışına, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak-2'nin ilk uçuşlarına, Gökbey helikopterinin ilk teslimatına şahitlik edecek

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, yeni tip denizaltı projesinin ilk ürünü Pirireis hizmete alınacak, ilk Altay tankının üretimi tamamlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Savunma sanayisinde geriden gelen değil, öncü olan Türkiye kararlılığına emin adımlarla devam edeceğiz"

"Harekat sahasında çarpan etkisi yapan sistemlerimiz, güvenlik güçlerimiz tarafından sahada etkin şekilde kullanılıyor ve bazı alanlardaki kabiliyetlerimiz artık oyun değiştirici olarak nitelendiriliyor"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

2- Hükümetler enflasyonun vatandaşlar üzerindeki baskısını hafifletmek için çare arıyor

Yüksek enflasyonun gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ekonomilerin de sorunlarının ilk sırasında yer alması, hükümetleri fiyat artışlarından en çok etkilenen düşük gelirlilere yönelik tedbir almaya zorluyor

ABD hükümeti enflasyonla mücadele için gelecek 10 yılda 433 milyar dolarlık harcama yapmayı planlarken, Almanya 95 milyar avroluk, Fransa 20 milyar avroluk, AB ise 140 milyar avroluk paket açıkladı

(Bahattin Gönültaş/Dilara Zengin/Berlin/Washington) (Grafikli)

3- Küresel elektrik piyasalarında fiyatlar, savaşın körüklediği enerji krizinin etkisiyle zirveye çıktı

Aylık ortalama elektrik piyasa fiyatları Ağustos 2021-Ağustos 2022 döneminde Fransa'da yüzde 537, Almanya'da yüzde 466,7, Türkiye'de yüzde 450, İtalya'da yüzde 382,4, Birleşik Krallık'ta yüzde 246,6 ve İspanya'da yüzde 46,2 yükseldi

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan:

"Şu anda en pahalı elektrik üretim kaynağı doğal gaz haline geldi"

"Elektrik üretiminde önemli oranda rüzgar ve güneş enerjisi gibi ucuz üretim kaynakları olan ülkelerde bile elektrik fiyatlarındaki artış kaçınılmaz oldu"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Grafikli)

4- Emekli öğretmen bisikletiyle günlük 40 kilometre yol katediyor

Bisiklet tutkusundan 62 yıldır vazgeçmeyen Kırklarelili 75 yaşındaki Nihat Özge, ilerleyen yaşına rağmen günlük hayatında ulaşımını bisikletle sağlıyor

Özge:

"Yaşıma rağmen günde 100 kilometre bile benim için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Çok kişi için büyük rakam gibi gözükse de bisiklete binmenin yaşı yok"

(Özgün Tiran/Kırklareli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İspanya'da kuraklık antik yapıları gün yüzüne çıkartıyor

Katalonya bölgesindeki Sant Roma de Sau kasabasındaki bir gölette suların çekilmesiyle tarihi bir manastır tüm detaylarıyla ortaya çıktı

İspanya'da kuraklık sorunu ağustos sonu itibarıyla ülke yüz ölçümünün yüzde 38,5'ini etkiliyor

(Şenhan Bolelli/Sant Roma de Sau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Suriyeli Emin Bereket kendisine kucak açan Türkiye'ye doktor olarak hizmet etmek istiyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Suriyeli Emin Bereket:

"(Türkiye) Benim burada çok iyi şartlarda okumamı, eğitim almamı sağladı. Türkiye'nin sağladığı imkanlar için çok teşekkür ederiz. Ben doktor olmak, bu ülkenin insanına yararlı olmak istiyorum"

"(Yabancı öğrenciler Türkiye'de sınava girmeden üniversiteye kayıt yaptırıyor iddiası) 'Sınavsız giriliyor' deniyor ancak bu hiç de öyle değil. YÖS matematik, zeka ve geometri sorularından oluşuyor. İstediğiniz yer için tüm soruları çözmeniz gerekiyor. Yine de üniversitenin sizi almadığı durumlar olabiliyor"

(Taha Enes Ersen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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