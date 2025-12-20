ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Tüketici ve işverenler yeni yıla yeni düzenlemelerle girecek

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren yapacağı ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde, üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı ticari marka adı olmayan ürünleri reddedecek

17 büyükşehirde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesi yılbaşından itibaren basit usul yerine gerçek usulde gerçekleştirilecek, böylece 30 büyükşehrin tamamında bu uygulamaya geçilmiş olacak

2- KDK'den "yemek siparişi platformlarının komisyonuna üst sınır getirilsin" tavsiyesi

Çevrim içi yemek siparişi platformu üzerinden hizmet veren bir esnaf, platformun aldığı komisyon ücretini, "sınırlandırma talebiyle" Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı

İdarenin, kamu yararını gözeterek haksız ticari uygulamaları engellemekle yetkili ve görevli olduğuna işaret eden KDK, yemek siparişi platformlarınca uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi tavsiyesinde bulundu

3- İş dünyası 2026'nın ekonomi için dengelenme yılı olacağını öngörüyor

Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez:

"Eğer gerekli destek ve iyileştirmeler sağlanırsa 2026 yılı, KOBİ'lerin sadece hayatta kalma mücadelesi verdiği bir yıl olmaktan çıkarak üretim güçlerini koruyarak düzlüğe çıktıkları ve yeni bir büyüme dönemine girdikleri sıçrama noktası haline gelebilir"

4- Türk cam eşyaları İtalyanların değişmeyen gözdesi oldu

Türkiye'nin cam ve cam eşya ihracatında İtalya, son 5 yılda üst üste ilk sırada yer alırken bu dönemde ülkeye toplam 705,2 milyon dolarlık satış yapıldı

Bu yılın 10 ayında ise İtalya'ya ihracat cam süslerden mutfak eşyalarına kadar ürünlerle yaklaşık 115 milyon dolar oldu

5- Küresel piyasalarda gözler ABD'nin büyüme verilerinde

Gelecek hafta Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir beklenirken, takip edilecek makroekonomik veri gündeminde ABD'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri ılımlı bir görünüm sergilerken, hükümetin kapalı olması nedeniyle veri setlerinin bütünlüğüne ilişkin soru işaretleri yatırımcıların söz konusu verilere temkinli yaklaşmasına neden oldu

Yurt içinde ise gelecek hafta finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek

6- Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon adet eşiğini kalıcı hale getiriyor

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun:

"Mevcut görünüm doğrultusunda toplam otomotiv pazarının yılı yaklaşık 1 milyon 350 bin adet seviyesinde yeni bir rekorla tamamlanmasını bekliyoruz"

"Türkiye'deki toplam model sayımızı 9'a yükselttik. Tüm modellerimiz Türk tüketicileri tarafından yoğun ilgi gördü. Kasım sonu itibarıyla ulaştığımız 40 bin 770 adetlik satış performansımızla 2025'in en hızlı büyüyen markası olduk"

7- Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinden geçen masalsı Fin kenti

Aralık ayında 2,5 saat gün ışığıyla vakit geçirilen Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde, yılın belirli dönemlerinde "kuzey ışıklarına" şahit olunabiliyor

Turistler, Laponya'nın merkezindeki Noel Baba Köyü'nde ren geyikleri ve Sibirya kurtlarıyla "Husky" turlarına katılabiliyor

8- İstanbul'un "kırmızı yeleklileri" sosyal hizmetleri kapı kapı dolaşarak ulaştırıyor

Halk arasında "kırmızı yelekliler" olarak anılan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinden mobil stantlara, farkındalık kampanyalarından bilgilendirme çalışmalarına kadar çeşitli faaliyetlerle topluma destek veriyor

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan: "Kırmızı yeleklilerin görüldüğü yerde devlet var, ihtiyaç sahibine ulaşılmışlık var, çare arayanlara çare olmak var. 38 SHM'mizde 1100'den fazla kırmızı yeleklimiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. İnsanların bulunduğu her noktaya hizmeti ulaştırma anlamında bir görevimiz var"

9- Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor

Turnuvanın açılış maçı, ev sahibi Fas ile Komorlar arasında Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak

Afrika Uluslar Kupası tarihinde Mısır 7 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, onu 5 kupayla Kamerun takip ediyor

Trendyol Süper Lig'den 21 futbolcu turnuvada boy gösterecek

10- Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda

İki takım arasında ligde Galatasaray'ın galibiyetlerde 26-7, gol sayılarında 87-48 üstünlüğü bulunuyor

Galatasaray, rakibi karşısında Süper Lig'deki son 6 maçta, 4 galibiyet alırken geçen sezonki 2 karşılaşma 3-3 berabere bitti

