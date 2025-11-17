ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Başlangıç aşamasındaki girişimlere "melek yatırımcı" desteği

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 68 milyon liradan fazla sermaye desteği verdi

Bireysel katılım sermayesi uygulamasıyla bugüne kadar 265 melek yatırımcı, 99 girişime sermaye aktardı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Demir ve demir dışı metaller sektöründen tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatı

Sektörün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 1 milyar 219 milyon dolara ulaştı

Bu dönemde en fazla ihracat 140,6 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken bu ülkeyi 86,3 milyon dolarla İtalya, 74,3 milyon dolarla Bulgaristan, 57,3 milyon dolarla İspanya, 55,9 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 53,6 milyon dolarla Polonya takip etti

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

3???????- Altın mevduatı yıllık bazda iki katına çıktı

Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken bu kenti 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık altın mevduatıyla Ankara ve 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir takip etti

Yıllık bazda en büyük oransal artış yüzde 117,7 ile Rize'de gerçekleşirken bu ildeki altın mevduatı 17 milyar 262 milyon 647 bin lira oldu

(Mahmut Çil/İstanbul)

4- Troya'da kıtalar arası ticarete işaret eden 4 bin 500 yıllık parçalar bulundu

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan Troya Antik Kenti'ndeki bu yıl yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan hazine buluntuları, diğer buluntularla ilişkiyi ortaya koymak açısından önem taşıyor

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan:

"Oradaki kemik aletin iki tarafında büyük ihtimalle bir tunç delici ya da başka bir alet var. Tunç iğne yine büyük bir ihtimalle tekstil ya da deri işçiliğine işaret ediyor. Yeşim taşı ve deniz kabuğundan boncuk da takılarla ilgili. Bu buluntular bize aynı zamanda Troya'nın kıtalararası ticaretine ve zenginliğine işaret ediyor"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yargıtaydan düğün fotoğraflarını müşterilerine izinsiz gösteren fotoğrafçıya mahkumiyet kararı

Yargıtay, Elazığ'da görülen davada düğün fotoğrafını çektiği çiftten izin almadan yaptığı albümü müşterilere örnek olarak gösteren fotoğrafçıya "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ceza verilmesi gerektiğine hükmetti

Fotoğrafçıya "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarını, müştekilerin rızası olmadan müşterilere teşhir ettiği" gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

(Abdullah Sarica/Ankara)

6- Bilinçsiz kullanılan gıda takviyeleri ciddi toksik etkilere ve ölümlere sebep olabilir

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin:

"Gıda takviyeleri, vücutta güçlü etkilere sahip olabilecek aktif bileşenler içerir. Aktif bileşen içerdikleri için yan etki potansiyelleri bulunmakta. Bununla birlikte, çeşitli ilaçlarla birlikte kullanıldıklarında ilaç etkileşimlerine, yan etkilerin görülmesine, şiddetlenmesine, ciddi toksik etkilere ve hatta ölümlere sebep olabilir"

"Her gıda takviyesinin/bitkisel takviyenin her hasta için uygun olmayacağı unutulmamalı. Ürünlerin hastaya uygun olup olmayacağını anlamak ve bu ürünlerin potansiyel zararlarından kaçınmak için kullanımları ancak hekim ve eczacı tavsiyesiyle gerçekleştirilmeli"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Akciğer nakliyle sağlığına kavuşan akademisyen okçuluk turnuvalarında Türkiye için yarışıyor

Doğuştan gelen genetik rahatsızlık nedeniyle 2018 yılında akciğer nakli olan ve sağlığına kavuşan Emre Dinçer, akademisyen olarak hem üniversitede gençlere ışık tutuyor hem de okçulukta milli formayla Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor

Emre Dinçer:

"Organ bağışı, sadece bir kişinin hayatını kurtarmıyor. Bir sağlık çalışanını, bir öğretmeni, bir sporcuyu hayata döndürebiliyor. İleride birçok insana dokunacak kişilerin yaşamına yeniden yön veriyor. Benim hikayem bunun sadece küçük bir örneğidir"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- A Milli Futbol Takımı 647. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 359'u resmi, 287'si özel 646 karşılaşma oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Sevilla) (Grafikli)

9- Türkiye'nin İspanya'ya tek galibiyeti 71 yıl önce

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme grubunda yarınki rakibi İspanya karşısında tarihte tek galibiyetini 1954'te aldı

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 12 maçtan 7'sini İspanya, birini Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, 9 maçtır kazanamadığı İspanya'ya son 8 maçta ise sadece bir gol atabildi

(Hilmi Sever/Sevilla)

10- Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalyanın peşinde

Rio 2016 ve Tokyo 2020 paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk:

"Üç kategoride de madalya hedefim var. İnşallah bunların rengi altın olur. Çünkü bu zamana kadar mücadelem hep altın madalya içindi"

"Eğer sağlıkta bir problem yaşamazsam 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı görüp beşinci kez oyunlara katılma hedefim var"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

