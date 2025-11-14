ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 14 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Çocukları örgütlü suçta araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak

Gelecek hafta TBMM'ye sunulacak 11. Yargı Paketi'yle, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar yükseltilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda yaklaşık 50 bin mükellefi inceledi

Gayrimenkul sermaye iradı mükellef sayısı, 2022'den bu yana yaklaşık 1 milyon artarak Eylül 2025 itibarıyla 3,2 milyona ulaştı

Belge düzeni ve KDV oranlarının kontrolü için bu yılın 9 ayında 1 milyon 110 bin saha denetimi gerçekleştirildi

(Hülya Ömür Uylaş-Mert Davut/Ankara)

3- KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, tarihe "şaka olsun" diye kurulan bir devlet olmadıklarını söyledi:

"Yani devleti bugün kuralım, yarın bozalım veya devleti bugün kuralım, yarın vazgeçelim diye bu devlet kurulmadı. KKTC'den asla vazgeçmeyeceğiz"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'ye kaynak aktarımını hızlandıracak

Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda:

"(Türkiye'ye üç yıl için sağlanacak 7 milyar dolarlık proje finansmanı) Bu durum hem Türkiye'nin stratejik önemini hem de kalkınma sürecine olan güvenimizi yansıtıyor"

"Banka, kapsayıcı büyümeyi desteklemek ve Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma vizyonuna ulaşmasına yardımcı olmak için kaynak aktarımını hızlandırarak, Türkiye'nin öncelikli sektörlerinde işbirliğini derinleştirmeye hazır"

(Mert Davut/Ankara)

5- Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı

Yabancıların bu yılın ocak-ekim döneminde İstanbul'dan aldığı konut sayısı yıllık bazda yüzde 6,5 gerilerken Ankara'da yüzde 24,9 artış gösterdi

Bu dönemde yabancılara satışlar yıllık bazda Antalya'da yüzde 15,9, Mersin'de yüzde 20,1 ve Sakarya'da yüzde 4,1 azaldı, Muğla'da ise yüzde 8 yükseldi

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen:

"Türkiye tarihinde görülmemiş düzeyde, görülmemiş sayıda ve 'deprem fırtınası' diye isimlendirdiğimiz bir deprem aktivitesiyle karşı karşıyayız"

"Sındırgı'da yaşayanlar üç aydır sürekli depremle yatıp kalkıyor. Bu bir olağanüstü süreçtir, olağanüstü tedbirler alınmalıdır"

"Bölgedeki ilginçlik hem iki tane 6,1 büyüklüğünde deprem olması hem de deprem sayısının 18 bine ulaşması"

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'de ablukayı kırmayı hedefleyen gemilere el koymaması için çabalıyor

Filonun Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz:

"İsrail savcılığının '(Filodaki) 16 geminin sahibi olan şirketlerin Hamas'la bağlantısının olduğu iddiası', tamamen bir iftira ve yalan. Ortada hiçbir kanıtı ve delili de yok ancak biz haklıyız ve hem ülke hem de küresel bazda bununla ilgili tüm yasal süreci yürütüyoruz. Bu gemilerin hepsini de İsrail'in elinden alacağız"

"Daha önceki tecrübelerden de biliyoruz, (İsrail) gemileri vermek zorunda kalacak çünkü yaptığı kanunsuzluk ve uluslararası hukukun ihlalidir ancak elinden geldiğince onları kullanılamaz hale getirerek, yeniden başka bir filoda kullanılmaması için zarar veriyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- Başkent 10 ayda yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracata imza attı

Ankara'dan ocak-ekim döneminde en fazla ihracat yapılan ülke yaklaşık 916 milyon dolarla Birleşik Krallık olurken bu ülkeyi 894,9 milyon dolarla Almanya ve 875,5 milyon dolarla Çin izledi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

"Ankara'nın ihracat potansiyelini günden güne artırdığını ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlarıyla ülkemize önemli katma değer sağladığını görmek bizleri gururlandırıyor"

(Serhat Tutak/Ankara)

9- Yatırımcılar, ABD'de hükümetin yeniden açılmasına rağmen kripto paralara "temkinli" yaklaşıyor

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu dönemde ivme kaybeden kripto para birimleri, hükümetin yeniden faaliyete geçmesine rağmen düşüşünü sürdürdü

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bora Erdamar:

"Veriler, bize hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların hem makro ekonomik gelişmeler açısından temkinli olduklarını hem de özellikle opsiyon piyasaları üzerinden daha derin düşüşlere karşı kendilerini korumaya aldıklarını gösteriyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

10- İslami finans sürdürülebilir sukuk ihraçlarıyla büyüyor

S&P Global Ratings Gelişmekte Olan EMEA Bölgesi Finansal Kuruluşlar Yönetici Direktörü Mohamed Damak:

"İslami finansın küresel çapta geçen yıl toplam büyüklüğü neredeyse yüzde 10 artışla 3,6 trilyon dolara ulaştı. İran da dahil edildiğinde sektör 5 trilyon doların üzerinde bir değere ulaşıyor"

S&P Global Ratings EMEA Finansal Kurumlar Direktör Yardımcısı Anais Özyavuz:

"Türkiye'de katılım bankacılığının sektördeki pazar payı yüzde 9'un altında. Bu oranın 2030'a kadar potansiyel olarak yüzde 12'ye ulaşmasını bekliyoruz"

(Emirhan Yılmaz-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Değerli metal sektörü bitcoine karşı altının tokenleştirilmesi seçeneğini araştırıyor

Dubai Çoklu Emtia Merkezi Üst Yöneticisi Ahmed Bin Sulayem:

"(Altın Konseyi) Altın piyasasının Bitcoin piyasasıyla ilişkilendirilmesinden hoşlanmıyor. Bitcoinin gerçek dünya varlıklarını temsil etmediğini düşünüyor. Belki de bu yüzden tokenleştirilmiş bir altın elde etmenin bir yolunu bulmak istiyor"

"DMCC'de yürütülen tüm faaliyetler ve yeni duyurulan finans merkezi, Türkiye ile iş birliği açısından oldukça önemlidir. Türkiye'nin bizimle işbirliği yapabileceği, fırsata dönüşebilecek konular olduğunu düşünüyorum"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

12- Öğretmeninin dikkati sayesinde diyabet hastası olduğunu öğrenen lise öğrencisi insülin tedavisiyle iyileşti

Okulda derse ilgisi azalan, sık sık tuvalete giden ve sürekli kendisini yorgun hisseden 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Ali Kaan Karalar'a öğretmeninin yönlendirmesiyle götürüldüğü hastanede "Tip 1 diyabet" tanısı konuldu

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğinden Doç. Dr. Fatma Dursun:

"Öğretmeninin farkındalığı sayesinde koma durumuna ilerlemeden Ali Kaan bize başvurdu. Gelir gelmez hastanın tedavisini düzenledik ve sağlığına kavuştu. İnsülin tedavisiyle şu anda gayet iyi"

(Halis Akyıldız-Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Görüntülü)

13- Kuş popülasyonlarındaki düşüş sadece doğayı değil insan refahını da tehdit ediyor

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin güncellediği Kırmızı Liste'ye göre dünya genelindeki kuş türlerinin yüzde 61'inin popülasyonu azalıyor

KuzeyDoğa Derneği kurucusu, ekolog ve kuş gözlemcisi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu:

"Kuş türlerindeki kayıpların özellikle orman ve çalılık ekosistemlerinde belirgin etkileri olacak. Ekosistem hizmetlerinde azalma ve tarım, ormancılıkla su yönetimi gibi insan faaliyetleri üzerinde dolaylı olumsuz etkiler görülecektir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Grafikli)

14- Trendyol "Made in Türkiye" imzasını kasım kampanyalarıyla dünyaya taşıyor

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan:

"Özellikle Türk üreticilerimizin güçlü olduğu kategorilerde hem Türkiye'de hem yurt dışında önemli bir hareketlilik bekliyoruz"

"Geçen yıl 85 milyondan fazla ürünü yurt dışına ulaştırdık ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracata aracılık ettik"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

15- 2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Merih Demiral

"Bu jenerasyonun çok daha büyük başarılara imza atacağına eminim"

"Duran toplarda çok tehlikeli bir takımız"

"Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum"

"Türk olan bir kişiye pes etmek hiçbir zaman yakışmaz"

"Bıyık benimle özdeşleşti. Bana Shanab diye bir lakap taktılar"

(Hilmi Sever/Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- A Milli Futbol Takımı 646. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel 645 karşılaşma oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Bursa) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.