ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Kasım 2026

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansının "İklim Zirvesi COP31 Antalya" başlıklı haberlerinin yayımlanacak bölümleri:

Hidroelektrik, Türkiye'nin 2040 Milli Enerji Vizyonu'nda sistemin omurgası olacak

(Hümeyra Ayaz/Antalya)

Türkiye, yenilenebilir enerji potansiyeliyle yeşil hidrojen üretim maliyetlerini düşürebilir

(Gülşen Çağatay/Antalya) (Fotoğraflı)

Küresel elektrifikasyon hedefi yılda 5 trilyon dolar yatırım gerektiriyor

(Ebru Şengül Cevrioğlu-Gökçe Topbaş/Antalya) (Fotoğraflı)

Enerji dönüşümünde sorumlu madencilik öne çıkıyor

(Hümeyra Ayaz/Antalya)

2- Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 10 ayda 1,3 trilyon lirayı aştı

Türk lirasıyla ocak-ekim döneminde 346 milyar 165 milyon liralık ihracat ve 1 trilyon 7 milyar 809 milyon liralık ithalat yapıldı

(Serhat Tutak/Ankara)

3- TÜBİTAK, AR-GE gücünü yeni yatırım ve desteklerle artıracak

Kuruma gelecek 3 yıl için 276,5 milyar liralık bütçe ayrılması planlanıyor

Bu bütçenin yaklaşık 246,2 milyar lirasının AR-GE ve yenilik projelerine ayrılması öngörülüyor

Kurum, özel sektöre yönelik destekleri kapsamında bu yıl 9 ayda 2 bin 500'e yakın firmanın 3 bine yakın projesine yaklaşık 3,9 milyar lira kaynak aktardı

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Kişiye özel hücre ve gen tedavilerine proje başına 200 bin avroya kadar destek

TÜBİTAK, kişiselleştirilmiş tıp alanındaki uluslararası çağrı kapsamında, tüm hastalık alanlarında yenilikçi hücre ve gen tedavilerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaları destekleyecek

Mevcut standart tedavilere kıyasla daha yüksek etkinlik, gelişmiş güvenlilik ve daha uzun süreli etki sunabilecek yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi ve doğrulanması bekleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Asya'da işten çıkarmalar artarken yapay zekanın etkisi tartışılıyor

Çin, Güney Kore, Hindistan ve Singapur'da teknoloji şirketlerinin çalışan sayılarını azaltması ve yapay zekanın istihdama etkileri dikkati çekiyor

Uluslararası Çalışma Örgütüne göre Güneydoğu Asya'da yaklaşık 80 milyon çalışan yapay zekadan etkilenebilecek mesleklerde çalışıyor

(Emre Aytekin-Emre Gürkan Abay/Pekin/Moskova)

6- Korumacı tarifeler, Çin rekabeti ve yapay zeka Avrupa'da işten çıkarma dalgasını derinleştiriyor

Aralarında Volkswagen, Bosch, Allianz Partners, Vodafone ve Barclays'in bulunduğu büyük şirketler, binlerce çalışanının işine son vereceğini açıkladı

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

7- Motosikletliler Gazze'ye destek için dayanışma sürüşü gerçekleştirecek

"Demir Atlarımızı Gazze'ye Sürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek sürüş, Gazze'deki yetim çocukların ve annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmeyi, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının sesini duyurmayı amaçlıyor

Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan:

"Biz, mazlumların sesini duyurabilmek için Beylikdüzü'nden hareket ederek, 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne varacağız. Orada Kur'an tilaveti yapacağız ve akabinde 6 arkadaşımız Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye doğru yola çıkacak"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Prostat kanserinde MR destekli biyopsi erken ve doğru tanı imkanı sağlıyor

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği (IURES) Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ:

"Multiparametrik prostat MR yöntemi, prostat kanseri şüphesi taşıyan odakları en erken ve en net dönemde tespit etmemize yardımcı olur. Radyasyon içermez, güvenli ve ağrısız bir incelemedir. En önemli avantajlarından biri de şüpheli alanların tam yerini belirleyerek hedefe yönelik biyopsi yapılmasına imkan tanımasıdır. Böylece gereksiz biyopsi oranını düşürürken klinik açıdan önemli prostat kanserlerini yakalama olasılığını artırmayı amaçlıyoruz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Türkiye'de koşu organizasyonlarının ekonomik etkisinin iki katına çıkması bekleniyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ:

"Türkiye'deki büyük organizasyonlarda şehir dışından gelen bir katılımcının ve beraberindekilerin şehir ekonomisine bıraktığı harcamanın ortalama 5 bin-15 bin lira, yabancı sporcularda ise konaklama süresine bağlı olarak bunun çok daha üzerine çıkabildiği değerlendirilmektedir"

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Serap Mungan Ay:

"2026 sonuna kadar maratonlar, yol koşuları ve yerel-yöresel koşuların ekonomiye toplam etkisinin 8-9 milyon dolar civarında olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl bu organizasyonların toplam ekonomik etkisi yaklaşık 4-5 milyon dolar seviyesindeydi"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA