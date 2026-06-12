Mevsimlik işçilere iyileştirme talimatı, emtia ve ekonomi gündemi

6 Nisan 1920

1- Valiliklere "mevsimlik işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talimatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Valilikler koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından mevsimlik tarım işçilerinin ücret, ulaşım, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesini istedik"

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

2- BTK geçen yıl piyasa denetimleri kapsamında 8,2 milyon lira ceza uyguladı

Kurum, 2025'te telsiz ekipmanlarına yönelik 407 firmaya ait 411 marka ve 842 model cihaza ilişkin 3 bin 570 denetim gerçekleştirdi

Denetimlerde başta mobil cihazlar olmak üzere kablosuz sabit telefonlar, telsiz ve kablosuz erişim cihazları, tablet bilgisayarlar, bebek monitörleri, giyilebilir cihazlar ile dronlar da mercek altına alındı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine güncelleme ve düzeltme fonksiyonu eklendi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam:

"Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek"

"Güncelle fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Satılık taşınmaz ilan sayısı "doğrulama sistemi" sonrası yüzde 26 azaldı

???????- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) hayata geçmesinin ardından 15 Şubat-9 Haziran döneminde Türkiye'de faaliyet gösteren tüm platformlarda yer alan satılık taşınmaz ilan sayısı yaklaşık 416 bin azaldı

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt: "EİDS uygulamasıyla birlikte yetkisiz, mükerrer ve gerçeği yansıtmayan ilanlar önemli ölçüde temizlendi. EİDS sayesinde ilan stokunun daha sağlıklı ve gerçek piyasa koşullarını yansıtan bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman: "Satılık duyurularının fiyat belirtmeden sosyal medya hesaplarından yapılması gibi yeni yöntemlere başvurma, daireye branda asılması ve ilana çıkmadan muhtemel alıcılara ulaşmaya çalışmak gibi eski yöntemlere dönüş var"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- ABD'de enflasyonist baskılar artarken, Fed'in yeni başkanı ilk toplantısına hazırlanıyor

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey: "Ekonominin dirençli yapısı göz önüne alındığında, finansal piyasaların bu yıl için 25 baz puanlık bir Fed faiz artışını fiyatladığı ve 2027'de ikinci bir artış ihtimalini yüzde 70 olarak gördüğü bir noktadayız"

AEI Kıdemli Uzmanı Steven Kamin: "İş gücü piyasası verilerinin güçlü gelmesi ve manşet enflasyon oranının oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in faiz indirimine gitmesini muhtemel görmüyorum"

(Dilara Zengin-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washıngton-New York)

6- Emtia piyasasında geçen ay yön arayışı hakimken kakao fiyatlarında sert yükselişler görüldü

Geçen ay fiyatlar bakırda yüzde 6,7, alüminyumda yüzde 5,8, gümüşte yüzde 2,1, kakaoda yüzde 9,9 artarken, buğdayda yüzde 4,1, mısırda yüzde 5,9, soya fasulyesinde yüzde 0,7 azaldı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Kakao fiyatlarındaki artışın son dönemde özellikle El Nino etkisiyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul) (Grafikli)

7- BM'de engelli haklarını savunmak üzere New York'a gelen sanatçı Metin Şentürk değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm prototipi kendi üstünden oluşturan insanlar şunu bilmesi lazım ki yarın sen de engelliler ordusuna katılabilirsin. Dolayısıyla empati yapacağız. Demokrasi empatiyi getirmiyor ama empati demokrasiyi getiriyor"

"Ülkemiz bu konuda gurur duyulacak bir noktada ama tabii 2000 yılından önce çok eksik olduğu için 20 yılda 70 yılı hemen toparlayamazsınız"

(İslam Doğru/Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Akkuyu NGS'de temsili yakıt yüklemesi ilk elektrik üretimi öncesi kritik eşiği gösteriyor

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün:

"Bu gelişme olumlu ve önemli bir eşik çünkü nükleer yakıt yüklemesi öncesindeki hazırlıkların belirli bir olgunluğa ulaştığını gösterir"

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte nükleer enerjinin sisteme girmesi düşük karbonlu, öngörülebilir ve sürekli üretim kapasitesi oluşturur. Bu da hem elektrik arz güvenliği hem de sanayi için kesintisiz enerji temini bakımından önemli"

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

9- Türkiye'de kuraklık riski bölgesel olarak devam ediyor

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Ülke genelinde son aylarda birçok alan yeşillenirken Tekirdağ'ın kısa vadeli ölçekte bile kurak görünümünü koruduğunu görüyoruz. Bu durum bölgenin yeterince toparlanamadığını gösteriyor. Trakya, tarımsal üretim açısından dikkatle izlenmesi gereken yerlerden biri"

"Konya Kapalı Havzası Türkiye'nin en kritik su bölgelerinden biri. Son yağışlarla koşullar kısmen iyileşmiş olsa da altı aylık ölçekte halen hafif kuraklık izleri görülüyor. Burada asıl mesele yalnızca yağış eksikliği değil, yer altı suyu kullanımı"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

10- Eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan 2026 FİFA Dünya Kupası değerlendirmesi:

"İlk turu geçeriz ama sonrasında ne yapar, nasıl yaparız… İlk turda da zorlanacağız. Kolay gibi görünüyor ama sakatlarımız var. Sistemimizde problemler var"

"Sahaya çıkmadan önceki fiziki durum, moral motivasyon, ikili ilişkiler, düşünceler, futbolcuların birbirini sevmesi, saygı duyması bunlar çok önemli, çok değerli. Bunları çok iyi yapan şampiyon olur"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM) (Görüntülü)

11- A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına çıkacağı BC Place, şampiyonaya hazır

Milliler, D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile BC Place'te karşı karşıya gelecek

(Bozhan Memiş/İstanbul)

12- New York New Jersey Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final sahnesi olacak

East Rutherford'daki 82.500 kapasiteli dev stat, final dahil toplam 8 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yaparak turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olacak

(Yunus Kaymaz/Londra)

13- Savunma sporu hapkido ile gençleri hayata hazırlıyor

Dünya Hapkido Derneği Başkanı Şükrü Kınataş:

"Gençler hapkidoyu tanıdıktan sonra bunu yaşam biçimi haline getiriyorlar"

"Onunla (boksör Muhammed Ali) İngiltere'deki Merkez Camisi'nde sohbetlere katılırdık"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.