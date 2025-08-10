Evlenecek Gençlere İndirim Desteği Artıyor

6 Nisan 1920

1- Yeni evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı artıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde yeni evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde 1098'e, ulusal düzeyde 39'a yükseldi

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

2- Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, vefatının sekizinci yılında anılıyor

Bülbül ve Gedik'in adı, yurdun çeşitli illerinde yaşatılıyor

(Seyit Ahmet Eksik/Trabzon)

3- Yargıtay, sebepsiz yere evi terk etmeyi boşanmada "tam kusur" saydı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sebep olmadan evi terk eden kadının boşanma davasında tam kusurlu sayılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını uygun buldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- Dünya lunaparklarına "Türk malı" imzası

Türkiye'nin, 2020-2024 döneminde hızlı trenler, su parkı, atlı karınca, dönme dolap gibi lunapark ürünleri ihracatı 223 milyon 257 bin dolara ulaştı

İhracat yapılan toplam ülke sayısı 143'ü bulurken ilk sırayı 17,7 milyon dolarla ABD aldı

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

5- Çinli otomobil markaları Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor

Çinli otomobil markalarının bu yılın ilk yarısında Avrupa'daki pazar payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 5,1'e ulaştı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

6- Küresel deniz ticaret filosunun değeri 2024'te 1,37 trilyon dolara ulaştı

İlk 10 gemi sahibi ülke toplam değerin 3'te 2'sini oluştururken küresel konteyner operatörleri arasında kapasite ve işlettiği gemi sayısı bakımından Şubat 2025 itibarıyla ilk sırada MSC yer aldı

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

7- Emtia piyasalarında jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimi fiyatlandı

Citigroup, üç aylık ons altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara, beklenen işlem aralığını 3 bin 100 dolar ile 3 bin 500 dolar aralığından 3 bin 300 dolar ile 3 bin 600 dolar aralığına yükseltti

HSBC, yüksek altın fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2025 ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 30,28 dolardan 35,14 dolara yükseltti

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

8- Trabzonspor ile Kocaelispor 41. randevuda

İki takım arasında bugüne dek yapılan 40 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 20-9 üstünlüğü bulunuyor

Bordo-maviler, lige yeniden yükselen rakibi ile 16 yıl sonra karşı karşıya gelecek

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.