Malatya'daki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Temsilcileri: Yüzde 27'lik Artışı Kabul Etmiyoruz

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları sahipleri, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın bu kurumların ücretlerine yapılacak zammı yüzde 27 olarak belirlediğini "öğrendiklerini" bildirerek, bu oranı kabul etmeyeceklerini ifade ettiler.

Malatya'da faaliyet yürüten özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptılar.

Kurumlar adına konuşan Emre Görgülü, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel gereksinme duyan bireylere eğitim veren kurumlar olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Binlerce yıllık medeniyetimizin şifahanelerle başlayan şefkat ve tedavi geleneği, zaman içinde evrilerek yeni Türkiye Yüzyılı'nda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile hayat bulmuştur. Bu yapı, dünyada özel eğitim alanında 'Türkiye modeli' olarak örnek gösterilen bir sistem haline gelmiştir.

Bugün Türkiye genelinde 3 bin 380 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 609 bin özel gereksinimli bireye hizmet vermekte; yaklaşık 60 bin kişilik kadrosu ile bu alanda büyük bir özveriyle görev yapmaktadır.

"Sürdürülebilirlik tehdit altında"

Bu büyük yapının sürdürülebilirliği açısından kamu tarafından karşılanan hizmet bedeli hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2026 yılı için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılması planlanan ücret artışının yüzde 27 olarak belirlendiği ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Açıklanan bu oran, sektörümüz açısından bir iyileştirme değil, aksine açık bir daralma ve küçülme anlamı taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu oranı kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi kamuoyuna açıkça duyuruyoruz."

"Devlet adına hayati hizmet sunuyoruz"

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, sosyal devlet anlayışının gereği olarak devlet adına son derece önemli ve hayati bir hizmet sunduğunu belirten Görgülü, "Özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimini sağlayan bu yapının nitelikli, sürdürülebilir ve kesintisiz biçimde devam edebilmesi; sahadaki gerçek maliyetler, personel giderleri ve artan işletme yükleriyle uyumlu bir ücret politikasıyla mümkündür. Açıklanan yüzde 27'lik artış oranı, merkezlerin sürdürülebilirliğini ve özel çocuklarımızın eğitim sürecini doğrudan tehdit etmektedir. Buradan yetkililere açık bir çağrıda bulunuyoruz: Bizler her yıl maliyet hesabı yapmak, belirsizliklerle mücadele etmek ve çözüm arayışıyla kapı kapı dolaşmak istemiyoruz. Tüm enerjimizi ve odağımızı yalnızca özel çocuklarımıza daha nitelikli eğitim sunmaya ayırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ücretlendirme sürdürülebilir orana sabitlenmeli"

Ücretlendirmenin enflasyon, personel giderleri dikkate alınarak "sürdürülebilir bir orana" sabitlenmesini talep eden Görgülü, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik ücretlerin enflasyon, personel giderleri ve gerçek saha koşulları esas alınarak adil ve sürdürülebilir bir orana sabitlenmesini, yıllık belirsizliklere ve keyfi düzenlemelere konu edilmemesini talep ediyoruz. Merkezlerin gelecek kaygısı taşımadan hizmet verebilmesi ve özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkının korunabilmesi için kalıcı ve öngörülebilir bir ücret politikasının acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.