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Özdağ, SPK'nın 21 kişilik listesinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın olmamasını eleştirdi

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Özdağ, SPK'nın 21 kişilik listesinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın olmamasını eleştirdi
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Özdağ, SPK'nın 21 kişilik suç duyurusu listesinde eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin olmamasını eleştirdi. Özdağ, 163 milyon lira yatırıp 2 milyar 200 milyon lira çeken Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın neden listede olmadığının açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Sermaye Piyasası Kurulu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Listede, 163 milyon lira yatırıp 2 milyar 200 milyon lira çeken eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya yok! Neden yok? Bu açıklanmalıdır" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Fon krizine ilişkin SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişilerin listesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın olmamasını eleştirerek, sosyal medya hesabından, "SPK, neden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmuyor" başlığıyla şu açıklamada bulundu:

"Sermaye Piyasası Kurulu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Listede, 163 milyon lira yatırıp 2 milyar 200 milyon lira çeken eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya yok! Neden yok? Bu açıklanmalıdır"

Kaynak: ANKA
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