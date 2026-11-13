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Özdağ, fon yolsuzluğunun her sektörde ekonomik krize yol açtığını söyledi

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Özdağ, fon yolsuzluğunun her sektörde ekonomik krize yol açtığını söyledi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğunun Türkiye genelinde büyük bir ekonomik krize yol açtığını söyledi. Özdağ, sosyal medya açıklamasında krizin her sektörde derin bir girdap yarattığını ve işletmelerin bu girdabın içine çekildiğini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğunun Türkiye genelinde büyük bir ekonomik krize yol açtığını söyledi. Krizin bütün sektörleri etkilediğini belirten Özdağ, "İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, fon yolsuzluğunun ekonomik etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:

"Fon Yolsuzluğunun sebep olduğu büyük ekonomik kriz, Türkiye'nin her yerinde ve her sektörde derin bir girdap yarattı. İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor."

Kaynak: ANKA
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