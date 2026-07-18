Selçuk Özdağ'dan NATO Zirvesi Harcamalarına İlişkin 8 Bakanlığa Soru Önergesi

(ANKARA)- Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, NATO Zirvesi kapsamında yapılan kamu harcamalarının açıklığa kavuşturulması amacıyla 8 ayrı bakanlığa yazılı soru önergesi verdiklerini duyurdu.

Selçuk Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nin sona erdiğini, esnafın beklenen ekonomik hareketliliği yaşayamadığını belirterek, artık yapılan harcamaların hesabının verilmesi gerektiğini ifade etti.

"NATO Zirvesi'nin Başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladığı" yönündeki haberi hatırlatan Özdağ, bu açıklamanın ardından kamu kaynaklarının ne ölçüde kullanıldığı ve elde edildiği belirtilen ekonomik katkının yapılan harcamaları karşılayıp karşılamadığı sorularını gündeme taşıdı."

"CEVAPLARI HEP BİRLİKTE TAKİP EDELİM"

Özdağ, bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na ayrı ayrı yazılı soru önergeleri verdiklerini açıkladı.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Özdağ, soru önergelerine verilecek yanıtların birlikte takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA