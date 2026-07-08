Ümit Özdağ: "125 Cc'ye Kadar İlk Motosikletinizden Koruyucu Elbise ve Kasktan Kdv ve Ötv'yi Kaldıracağız"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençler tarafından satın alınacak 125 cc motor gücüne kadar olan ilk motosiklet ile koruyucu elbise ve kasktan KDV ve Ötv'yi kaldıracaklarını belirtti. Özdağ, motosiklet kullanıcılarına yönelik çeşitli düzenlemeler yapacaklarını da ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, motosiklet kullanıcılarına yönelik vaatlerini açıkladı.

Özdağ, paylaşımında, "Sevgili gençler, size Zafer sözü. Zafer Partisi iktidarında her genç bir kez KDV ve ÖTV ödemeden motosiklet sahibi olabilecek. Motosikleti kullanmak için giymek zorunda olduğunu koruyucu elbiseler ve başlık da KDV ve ÖTV'siz olacak. Biz gençlerimizin mobilize olmasını istiyoruz" dedi.

Özdağ, "Ancak hepsi bu değil. Motorcu dostu bariyerlerin sayısını artıracağız. Aksesuar ve modifikasyon kurallarını netleştireceğiz. Emniyet şeridi kullanım kurallarını netleştireceğiz. Motosiklet park alanlarını artıracağız. Köprü ve otoyol geçişlerindeki yüksek fiyatları indireceğiz. Güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA