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Ümit Özdağ'dan A Milli Takım'a Destek Mesajı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Paylaştığı yapay zeka destekli videoda milli futbolcular, geleneksel Türk savaşçı kıyafetleriyle ve Atatürk figürüyle kupaya yürürken tasvir edildi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Özdağ'ın paylaştığı yapay zeka destekli videoda, milli futbolcular geleneksel Türk savaşçı kıyafetleriyle kupaya yürürken tasvir edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Özdağ, paylaşımında, "Türk Milli Takımına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımla birlikte Özdağ'ın yayımladığı yapay zeka destekli videoda, milli takım futbolcuları geleneksel Türk savaşçı kıyafetleri içinde betimlenirken, kurt figürleri eşliğinde Dünya Kupası kupasına doğru ilerledikleri sahnelere yer verildi. Videoda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de yer aldı.

Kaynak: ANKA
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