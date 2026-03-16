Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan ile tercihli ticaret anlaşmasını onayladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile Afganistan arasındaki ticareti kolaylaştıran tercihli ticaret anlaşmasını onaylayan bir kararname imzaladı. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmesi ve ticaret hacmini artırması bekleniyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkesi ile Afganistan arasında tercihli ticareti öngören anlaşmayı onaylayan kararnameyi imzaladı.

Özbekistan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Mirziyoyev'in, söz konusu anlaşmayı onaylayan kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini amaçladığı belirtilerek, bu belgeyle karşılıklı ticaret için daha elverişli koşulların oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kararnameyle anlaşmanın uygulanmasının denetimi için Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Komitesinin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığına anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iç prosedürlerin tamamlandığına dair Afgan tarafına resmi bildirim gönderme talimatı verildiği ifade edildi.

Haziran 2025'te Taşkent'te imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının, Afganistan tarafının iç prosedürleri tamamlamasının ardından yürürlüğe gireceği dile getirildi.

Son 5 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,5 kat artarak 2021'deki 653 milyon dolardan 2025'te 1 milyar 680 milyon dolara yükseldi. Taraflar, tercihli ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
