Özbekistan ve AB Arasındaki İşbirliği Gelişmeleri Lüksemburg'da Ele Alındı

Özbekistan- Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı, Lüksemburg'da düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da "Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı" gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Özbekistan ile AB arasındaki işbirliğinin durumu ile perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Özbekistan ve AB arasındaki kapsamlı işbirliğini daha da geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıda, taraflar arasındaki siyasi diyaloğun geliştirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi ile ilgili konular gözden geçirildi.

Toplantı sonuçlarının, taraflar arasındaki işbirliğini genişletme ve ortak değerlere dayalı daha güçlü ve ileriye dönük bir ortaklığın geliştirilmesine yeni bir ivme kazandıracağı kaydedilen açıklamada, "Özbekistan, karşılıklı saygı, güven, barış ve ortak refah hedefleri temelinde AB ile aktif ve gelecek vadeden ilişkiler geliştirmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Saidov, Kallas ile baş başa görüşme yaparak, taraflar arasındaki sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın sağlanması, Orta Asya ile Avrupa arasında yeni bağların kurulması ve mevcut işbirliklerinin pekiştirilmesi, ulaşım ve yeşil enerji alanlarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.