Özbekistan, İngiltere ile DTÖ Katılım Görüşmelerini Tamamladı

Özbekistan, İngiltere ile DTÖ Katılım Görüşmelerini Tamamladı
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Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi Azizbek Urunov, İngiltere ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelik müzakerelerinin tamamlandığını açıkladı. Bu müzakereler çerçevesinde 14 Mayıs'ta Süreç hızlandırıldı ve toplam 33 ülke ile pazara erişim üzerine görüşmeler yapıldı.

TAŞKENT, 2 Haziran (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Dünya Ticaret Örgütü Özel Temsilcisi Azizbek Urunov, İngiltere ile olan DTÖ'ye katılım görüşmelerini tamamladıklarını duyurdu.

LinkedIn üzerinden cumartesi günü yaptığı açıklamada bu kapsamda İngiltere ile yürütülen ikili müzakerelerin tamamlandığını duyuran Urunov, "Söz konusu tarihten bu yana protokolü 12 Haziran 2025 tarihinde Cenevre'de yapılacak 10. Çalışma Grubu toplantısı çerçevesinde imzalanmak üzere iç prosedürleri yerine getirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin, ikili pazara erişim müzakerelerini tamamladıkları 24. ülke olduğunu belirten Urunov, "ikili müzakere yapılması gereken birkaç DTÖ üyesinin daha bulunduğunu" kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs'ta ülkesinin bu yöndeki çabalarını gözden geçiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, katılım sürecinin hızlandırılması ve sistematik bir şekilde organize edilmesi için özel talimatlar verdi.

Açıklamada, "İkili görüşmeler kapsamında 33 ülkeyle pazara erişim konusunda müzakereler yürütüldü ve bu ülkelerin 24'üyle yapılan görüşmeler başarıyla sonuçlandırıldı" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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