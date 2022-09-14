Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ Zirvesi'ne hazır

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin 16 Eylül'de yapılacağı Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, zirve ile ilgili hazırlıkları tamamlandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin 16 Eylül'de yapılacağı Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, zirve ile ilgili hazırlıkları tamamlandı.

Tarihi Büyük İpek Yolu güzergahında yerleşen ve ülkenin en büyük ikinci şehri olmasının yanı sıra geçmişi milattan önce 8'inci yüzyıla dayanan Semerkant şehrindeki tüm cadde ve sokaklar zirveye katılacak ülkelerin bayraklarıyla donatıldı.

Semerkant'ta yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" turizm merkezi bünyesinde bulunan ve zirve öncesinde inşaatı tamamlanan, 3 bin 500 kişiyi sığdırabilen ve 18 bin metre kare kapalı alana sahip yeni kongre merkezi zirve için hazır hale getirildi.

Zirvenin yapılacağı Semerkant'ta geniş güvenlik önlemleri alınırken şehir merkezinde çok sayıda görevlinin görev yaptığı gözlemlendi.

Güvenlik önlemleri kapsamında şehir merkezinde vatandaş ve araçlara hareket kısıtlamaları getirildi.

Bazı sokak ve caddelerin ise trafiğe kapatıldığı görüldü.

Zirve nedeniyle Semerkant'taki tüm okul, lise ve üniversiteler geçici olarak tatil edilirken bugünden itibaren 3 gün boyunca Semerkant Havalimanı zirve katılımcılarının dışındaki tüm uçuşlara kapatıldı.

Zirveye katılacak liderler Semerkant'a gelmeye başladı

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi zirveye katılmak üzere Semerkant'a geldi. Konuk devlet başkanlarını Semerkant Havaalanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev karşıladı.

Mirziyoyev, zirveye katılmak üzere Semerkant'a gelen Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Tarihindeki en büyük zirveye hazırlanan Semerkant'taki Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan liderlerinin katılacağı zirveye, örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile davet edilen Türkmenistan, Azerbaycan ve Ermenistan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Ayrıca zirveye 10 uluslararası kuruluşun üst düzey yöneticilerinin katılması öngörülüyor.

Yarın zirveye katılacak liderlerin ikili görüşmeler yapması öngörülürken 16 Eylül'de ŞİÖ zirvesi düzenlenecek.