Özbekistan'a 2025'te 11 milyon 700 bin yabancı turist geldi

Özbekistan'ı geçen yıl yurt dışından 11 milyon 700 bin turist ziyaret etti.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, 2025'te ülkeye gelen yabancı turist sayısı yüzde 46,8 arttı.

Geçen yıl ülkeye ziyarette bulunan turistlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla 3 milyon 700 bin kişi artarak 11 milyon 700 bin oldu.

En fazla turist Kırgızistan'dan geldi, 3 milyon 300 bin Kırgızistanlı ülkeyi ziyaret etti.

Tacikistan ve Kazakistan'dan 2 milyon 700'er bin, Rusya'dan 984 bin 400, Afganistan'dan 476 bin 700, Türkmenistan'dan 370 bin, Çin'den 278 bin 900 turist ziyarette bulundu, 174 bin 900 Türk vatandaşı turistik amaçla Özbekistan'a geldi.

2019'da 6 milyon 748 bin olan yabancı turist sayısı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 1 milyon 500 bin, 2021'de 1 milyon 800 bin olarak kaydedildi. 2022'de 5 milyon 200 bin yabancı turistin geldiği Özbekistan'ı 2023'te 7 milyon, 2024'te 8 milyon yabancı turist ziyaret etti.