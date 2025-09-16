Özbekistan'da Derinlerde Doğalgaz Rezervi Keşfi

TAŞKENT, 16 Eylül (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Üstyurt Platosu'nda büyük bir doğalgaz rezervi keşfettiklerini açıkladı.

Yerel medyanın, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre Mirziyoyev, söz konusu keşfin 6.500 metre derinlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Salı günkü haberlerde Mirziyoyev'in bunun, ülke tarihinde bu kadar derin seviyelerde yapılan ilk keşif olduğunu belirttiği aktarıldı. Daha önceki petrol ve doğalgaz operasyonlarının, 2.500-3.000 metre derinlikle sınırlı kaldığı kaydedildi.

Ulusal İstatistik Komitesi'nin verilerine göre Özbekistan, bu yılın ilk 7 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,4'lük bir düşüşle 25,3 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Üstyurt Platosu, Orta Asya'da Aral ve Hazar denizleri arasında yer alıyor.