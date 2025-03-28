Özbekistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' paneli düzenlendi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı panel düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından farklı ülkelerde düzenlenen "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel Taşkent'te bir otelde gerçekleştirildi.

Özbek akademisyenler, kamu kuruluşlarının önde gelen temsilcileri, basın mensupları ve siyaset uzmanlarının katıldığı panelde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Kalkınma Stratejisi Merkezi İcra Direktörü Dr. Eldor Tulyakov, siyaset uzmanı Kamoliddin Rabbimov, Webster Üniversitesi Öğretim Üyesi Farhod Talipov ve siyasi analist Fazliddin Madiev konuşmacı olarak yer aldı.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli videoyla başlayan etkinliğin açılışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un video mesajı yayımlandı.

Moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Kurt Sarıaslan'ın gerçekleştirdiği panelin açılışında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş konuşma yaptı.

Ulutaş, bu panel serisinin önemli bir farkındalık oluşturacağına inandığını belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç yıl önce seslendirdiği 'dünya beşten büyüktür' çıkışı bir dilek, bir iddia veya bir ihtiras değil, hakikatin en yalın ve anlamlı ilanıdır." dedi.

Bu sözün ayrıca, dünyanın dört bir yanında adaletsizliğin, zulmün, eziyetin, gayriinsani muamelelerin ve katliamların altında ezilen mazlumların mücadelesine omuz veren ve onların azmini tazeleyen bir küresel itiraz olduğunu kaydeden Ulutaş, uluslararası toplumun 5 ülkenin ağzından çıkacak cümlelere bakarak istikamet belirleme lüksünün kalmadığını ve BM'nin kapsayıcı, kapsamlı, dengeli ve öngörülebilir bir reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ulutaş, bu noktada Türkiye'nin yalnız olmadığını, Türkiye gibi uluslararası sistemin çağın gereklerine göre güncellenmesi gerektiğinden yana olan çok sayıda ülke bulunduğunu belirtti.

"BM Güvenlik Kurulunun 5 üyesinden 4'ü Batılı ülkeleri temsil ediyor"

Panelde konuşan Farhod Talipov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" söylemini kişisel olarak benimsediğini, uluslararası düzende dünya için adaletli bir sistem oluşturulmaya çalışıldığını, fakat teoride ortaya konulan fikirlerin gerçekle uyuşmadığını belirtti.

Talipov, tüm dünya ülkelerinin savaş karşıtı ifadeler kullandığını ancak gerçek bir savaş olduğunda dünyanın bölündüğünü vurguladı.

Bu noktada uluslararası hukukun öncelikli olduğunu kaydeden Talipov, BM'nin adaletsiz yapısının, uluslararası platformlarda konuşulmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamoliddin Rabbimov ise 1945'te BM'nin kurulmasıyla küresel yeni bir düzenin oluşturulduğunu, BM Güvenlik Kurulunun 5 üyesinden 4'ünün Batılı ülkelerin temsilcisi olduğunu, sadece Çin'in doğulu ülkeleri temsil ettiğini anlattı.

BM Güvenlik Kurulunda Müslüman ve Türk dünyasını temsil eden bir ülkenin olmadığının altını çizen Rabbimov, Türk dünyasının Sibirya'dan Arnavutluk'a kadar olan büyük bir coğrafyadaki varlığına rağmen BMGK'de temsil edilmediğini ifade etti.

Rabbimov, Türkiye'nin bu adaletsizliği gidermeye yönelik sarf ettiği çabaların önemini dile getirdi.

Özbek siyaset bilimcisi Faruh Hakimov da Özbekistan'ın uluslararası platformlarda güçlü bir aktör olma girişimlerine dikkat çekerek, Özbekistan'ın dış politikasında ittifaklarını güçlendirmeyi ve geleneksel ortaklıklarını stratejik ortaklık seviyesine çıkarmayı amaçladığını ifade etti.

Prof. Dr. Nur Çetin ise Özbekistan'ın 2018'den itibaren Orta Asya'da başlattığı işbirliği süreçlerinin önemli bir örnek teşkil ettiğini, Türkiye ve Özbekistan'ın birlikte hareket etmesinin ve değişen dünya koşullarında bu tür işbirliklerinin arttırılmasının önemini dile getirdi.