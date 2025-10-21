Haberler

Özbekistan'da 'Birlik-2025' Ortak Askeri Tatbikatı Gerçekleştirildi

Özbekistan'da 'Birlik-2025' Ortak Askeri Tatbikatı Gerçekleştirildi
Özbekistan'da, Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan'ın katılımıyla düzenlenen 'Birlik-2025' bölgesel askeri tatbikatı, Kattakurgan askeri poligonunda gerçekleştirildi. Tatbikatta insansız hava araçlarıyla keşif yapıldı ve yasa dışı silahlı gruplara karşı operasyonlar düzenlendi.

Özbekistan'da, Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla "Birlik-2025" bölgesel ortak askeri tatbikatı gerçekleştirildi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Semerkant yakınlarındaki Kattakurgan askeri poligonunda yapılan "Birlik-2025" tatbikatına Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri katıldı.

Eş zamanlı olarak birkaç alanda gerçekleştirilen ortak tatbikatın ilk aşamasında, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak düşmanın bulunduğu bölgenin keşfi ve istihbarat çalışmaları gerçekleştirildi.

Senaryoya göre, daha sonra silahlı kuvvetlerce, şehre sızan yasa dışı silahlı grupların yakalanması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Tatbikata göre askeri birlikleri desteklemek amacıyla topçu birlikler ve hava kuvvetlerince düşmana saldırılar yapılırken, bu saldırılarda Özbekistan ve Kazakistan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterler kullanıldı.

Tatbikatta yer alan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycanlı askerler, ortak hareket ederek belirlenen hedeflere karşı saldırılar düzenledi.

20'den fazla eğitim alanında yürütülen ortak tatbikatta, askeri birliklerin muharebeye hazırlıklı olma durumu gözden geçirildi.

Tatbikatın son gününde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan savunma bakanları, Birlik-2025 bölgesel ortak tatbikatını izlerken, tatbikatta yer alan askeri araç ve teçhizatları, askeri teçhizat onarım atölyesi ve tatbikat taktik komuta merkezini gözden geçirdi.

Tatbikatın sonunda askerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
