Özbek ve Türk vatandaşları Kovid-19 aşı sertifikasıyla karşılıklı seyahat edebilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbek ve Türk vatandaşları Kovid-19 aşı sertifikasıyla karşılıklı seyahat edebilecek

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
 - Güncelleme:
Özbek ve Türk vatandaşları Kovid-19 aşı sertifikasıyla karşılıklı seyahat edebilecek

Özbekistan ve Türkiye vatandaşlarının bugünden itibaren Kovid-19 ulusal aşı sertifikasıyla herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan, karşılıklı seyahat edebileceği bildirildi.

Özbekistan ve Türkiye vatandaşlarının bugünden itibaren Kovid-19 ulusal aşı sertifikasıyla herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan, karşılıklı seyahat edebileceği bildirildi.

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah Servisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile daha önce Kovid-19 ulusal aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda varılan anlaşma, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, Özbekistan ve Türkiye'de ulusal mevzuatlara uygun olarak yetkili makamlar tarafından verilen, Kovid-19 virüsüne karşı aşılamayı teyit eden resmi sertifikalar karşılıklı tanınacak ve aşı sertifikası sahibi, taraf ülkeyi herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan seyahat edebilecek.

Aşı uygulamasının başlatıldığı 1 Nisan 2021'de bu yana 47,1 milyon doz aşının kullanıldığı Özbekistan'da, bugüne kadar aşılanması öngörülen nüfusun yüzde 73,7'sine aşı yapıldı. Ülkede Moderna, Pfizer/BioNTech, Vaxzevria, Rus üretimi Sputnik V, Çin'in Sinovac ve "ZF2001" aşıları kullanılıyor.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Özbekistan, Türkiye, Aşı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title