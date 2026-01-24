Haberler

Van'da 3 bin 500 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre kaçak motorin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Özalp ilçesinde 3 bin 500 litre kaçak motorin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Özalp ilçesinde şüpheli S.G'nin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 3 bin 500 litre motorin, 500 litrelik 4 tank, 150 litrelik 14 varil, farklı büyüklüklerde 105 bidon, yakıt pompası, 2 dinamo, akaryakıt transfer pompası, metal huni ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
