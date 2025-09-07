Haberler

Öz Finans-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Malatya'da Gerçekleşti

Öz Finans-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Malatya'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Öz Finans-İş Sendikası'nın 2. Olağan Genel Kurulu, Malatya'daki bir otelde yapıldı. Genel Başkan Ahmet Eroğlu, kiralarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek gelir vergisi uygulamasının yeniden düzenlenmesini talep etti. Bölgede 2 bin 355 üyeye hizmet etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Malatya Bölge Başkanı Bülent Pektaş, üyelere çözüm odaklı yaklaşımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Malatya'da, Öz Finans-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ülkenin her ilinde kiralarda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Geçen yıl alınan ürünün bu yıl aynı fiyata alınamadığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle bordrolu kesimin en büyük sıkıntısı olan gelir vergisi uygulamasının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Hak-İş Konfederasyonumuz ve biz bu işin takipçisiyiz. Biz istiyoruz ki ocak ayında maaşlarımızdan yüzde 15 ya da yüzde 20 vergi alınsın ama aralık ayında da aynı oranla devam etsin. Ocak'ta 100 lira ise Aralık'ta da 100 lira alayım. Ben ne aldığımı bileyim. Yıl içi planlamamı buna göre yapayım. İnşallah bununla ilgili bir çalışma yapılır."

Öz Finans-İş Sendikası Malatya Bölge Başkanı Bülent Pektaş, bölgede 2 bin 355 üyeye hizmet etmeye odaklandıklarını belirtti.

Ellerini taşın altına koyarak çalışmaya devam ettiklerini aktaran Pektaş, "Üyelerimiz ne zaman ararsa, sorularına cevap, sorunlarına ise çözüm odaklı yaklaştık. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil de depremlerden sonra 300 bininci konutların teslim edildiğini ve bu hizmetin kolay olmadığını ifade etti.

Hükümetin tüm imkanları kullanarak vatandaşlara destek verdiğini aktaran Pakdil, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tek liste olarak girilen seçimde Malatya Bölge Başkanı Bülent Pektaş tekrar seçildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
500
