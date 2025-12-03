Oyun ve animasyon geliştirme merkezi Moscow Game Hub Moskova'da açıldı

OYUN ve animasyon geliştirme merkezi Moscow Game Hub, 28 Kasım'da Moskova'da açıldı. Orta Doğu, Çin, Latin Amerika ve BDT ülkeleri dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeden sektör temsilcileri açılışa katıldı. Merkez, bağımsız geliştiricilerden büyük uluslararası oyunculara kadar stüdyoları bir araya getirerek küresel pazara giriş için kapsamlı altyapı ve destek sunuyor.

Oyun ve animasyon geliştirme tesisi Moscow Game Hub, Moskova Uluslararası Oyun Haftası'nda tanıtıldı. Komplekste; karakter animasyonu için hareket yakalama (motion-capture) ve yüz yakalama (face-capture) stüdyoları, 3B varlık üretimi için fotogrametri tesisleri, seslendirme ve müzik kayıtları için profesyonel stüdyolar, kalite kontrol için gösterim odaları ve rekabet testi ile turnuvalar için özel bir e-spor arenası bulunuyor. Tesis ayrıca modern ortak çalışma alanları, konferans salonları ve yüksek performanslı veri işleme merkezi ile yerleşik (resident) şirketlere tüm geliştirme süreci boyunca kesintisiz teknik olanaklar sağlıyor. Moscow Game Hub aynı zamanda yerleşik stüdyolara büyüme ve pazarda başarıyı hızlandıracak entegre bir destek ekosistemi, geliştirme mentorlukları, küresel platformlarla yayın ortaklıkları ve pazar erişimi danışmanlığı sunuyor.

Açılışa, BAE, Suudi Arabistan, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan, Sırbistan, Arjantin, Şili ve diğer ülkelerden oyun stüdyoları ve dernek temsilcileri katıldı.

'TÜRK ŞİRKETLERİ BİZİM ÖNCELİKLİ ORTAKLARIMIZ'

Projeyi yürüten ajansın başkanı Gulnara Agamova, "Oyun endüstrisinin geliştirilmesi, Moskova Yaratıcı Endüstriler Ajansı için öncelikli bir hedef ve Türkiye bu çabada stratejik bir partner olarak öne çıkıyor" dedi. Agamova, "Türk şirketleri bizim öncelikli ortaklarımız. Konseptten uluslararası pazara lansmana kadar oyun yaratımının tüm süreci artık Moskovada yoğunlaşmış durumda; burası, Türk ve Rus stüdyoların iş birliği yapabileceği, birlikte geliştirebileceği ve birbirlerinin pazarlarına erişebileceği bir platform oluşturuluyor" diye konuştu.

Agamova açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türk şirketleri de yerleşik statüsü için başvuruda bulunabiliyor. Yerleşik olanlar avantajlı kira ve doğrudan Rusya pazarına erişim imkanı elde ediyor. Rusya oyun pazarı – yaklaşık 88 milyon aktif oyuncunun yer aldığı – dünyanın en yüksek oyun etkileşim oranlarından birine sahip olup, Rus oyuncular oyun içeriğine yılda 4,5 milyar dolar harcama yapıyor. Sektör tahminlerine göre oyun geliştirme maliyetleri ABDye kıyasla yaklaşık 3 kat, Avrupaya kıyasla 2 kat ve Kıbrısa kıyasla 1,5 kat daha düşük seviyede bulunuyor. Maliyet avantajlarının ötesinde, Moskova lokasyonu bölgesel operasyon kurmak ve teknik personeli taşımak isteyen şirketler için kritik faktörlere sahip; Yerleşik şirketlere gelişmiş metro sistemleri, kapsamlı sağlık altyapısı, yüksek güvenlik standartları ve canlı kültürel olanaklara sahip dünyanın en yeşil megakentlerinden birine erişim sağlıyor.

"Bağımsız stüdyolardan sektörün önde gelen büyük oyuncularına kadar 40tan fazla şirket şimdiden Moscow Game Huba katıldı. Yeni merkez, geliştiriciler için son teknoloji ekipmanlara, profesyonel topluluğa ve uluslararası tanıtım fırsatlarına erişim sağlayarak bir çekim noktası olmayı hedefliyor. Merkezin açılması ile dünyada oyun ürünlerine artan talebin karşılanması hedefleniyor. Rus oyuncular haftada ortalama 3-5 saat oyun oynuyor ve oyun kitlesinin yüzde 73'ü 24 yaşın altında yer alıyor. Bu, uzun vadeli pazar katılımı arayan geliştiriciler için çekici bir demografik profil oluşturuyor.

"Moscow Game Hub, tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca yapılandırılmış destek sunuyor. Erken aşama stüdyolar konsept incelemesi, prototip desteği ve yatırımcı tanıtımları alıyor. Geliştirme ekipleri 7 gün 24 saat teknik altyapıya, odak grup testlerine ve pazarlama desteğine erişiyor. Faaliyet gösteren şirketler, gelir optimizasyonu, performans denetimleri ve topluluk yönetimi araçlarından faydalanıyor. Pazar genişlemesi için ise yeniden markalaşma hizmetleri, dağıtım ortaklıkları, birleşme ve satın alma hazırlıkları ve stratejik alıcı bağlantıları sunularak oyunları fikir aşamasından çıkışına kadar destekleyen kapsamlı bir ekosistem yaratılıyor.

"Moscow Game Hub, yeni yeteneklerin eğitilmesinden ihracat desteğine kadar oyun stüdyolarını ve sınır ötesi iş birliklerini her aşamada destekliyor. Şirketler uluslararası fuar ve forumlara katılabiliyor, ürünlerini sergileyip anlaşmalar yapabiliyor ve küresel interaktif eğlence pazarındaki konumlarını güçlendirebiliyor. Merkezin altyapısı, her tür ve karmaşıklıkta video oyunları ve 3D animasyon üretimini mümkün kılarken, sektör profesyonelleri için bir ağ oluşturma platformu işlevi görüyor."

27-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Moskova Uluslararası Oyun Haftası, 20den fazla ülkeden gelen oyun şirketleri, geliştiriciler ve uzmanları bir araya getirdi. İş programında Orta Doğu, Hindistan, Endonezya, Latin Amerika ve BDT ülkelerinden katılımcılarla yeni uluslararası ortaklıklar ve iş birlikleri kurmayı hedefleyen oturumlar yer aldı. İlk Moskova Uluslararası Oyun Haftası, Moskova Yaratıcı Endüstriler Ajansı ve şehrin Kültür Departmanı tarafından düzenlendi. Etkinlik, Rusyadaki oyun geliştiriciliğini ve Moskovanın oyun sektörü altyapısını sergilemeyi, aynı zamanda yeni uluslararası ittifaklar ve ortaklıklar için bir platform yaratmayı amaçladı."