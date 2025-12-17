Oyak ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı Arasında Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) - Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülmesi amaçlanıyor.

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması, Ankara'daki OYAK Genel Müdürlüğü'nde dün imzalandı. İmza törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve ilgili bakanlık temsilcileri katıldı.

Anlaşmayı OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile imzaladı.

Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülmesini hedefleyen anlaşma, deniz kaynaklarının korunmasını esas alarak, Somali karasuları ve münhasır ekonomik bölgesindeki tüm balıkçılık faaliyetlerinin lisanslanması, izlenmesi ve düzenlenmesini kapsıyor.

SOMTURK Şirketi kuruldu

Anlaşma kapsamında, OYAK ile Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakat doğrultusunda, 11 Aralık'ta Somali'de SOMTURK Şirketi kuruldu. SOMTURK; Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek, faaliyetler kayıt altına alınarak izlenecek ve denetlenecek.

Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması, Somali'nin sahip olduğu deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamakla birlikte, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sağlayacak.

Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması ile iki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK'ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulması öngörülüyor. Anlaşma kapsamında, balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması hedefleniyor.