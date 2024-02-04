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Karayollarında Serbest Geçiş Sistemi uygulaması genişliyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirterek, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız" dedi.

İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, "Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik ve arkadaşlarımızla bu noktada neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik. 6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz, böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini kaydeden Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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