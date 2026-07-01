Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

(ANKARA) - KGM, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin 1 Temmuz 2026 saat 00.00'dan itibaren yeniden düzenlendiğini açıkladı. Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 95 liradan 110 liraya yükseltildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yeniden düzenlendi.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni ücretlerin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren, 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece geçerli olduğu bildirildi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL GEÇİŞİ 1170 LİRA

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1'inci sınıf araçların geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, 2'nci sınıf araçların geçiş ücreti 1245 liradan 1465 liraya, 3'üncü sınıf araçların geçiş ücreti 2 bin 240 liradan 2 bin 635 liraya çıkarıldı.

Köprüde 4'üncü sınıf araçların geçiş ücreti 2 bin 490 liradan 2 bin 925 liraya, 5'inci sınıf araçların geçiş ücreti 3 bin 755 liradan 5 bin 560 liraya, motosikletlerin geçiş ücreti ise 250 liradan 295 liraya yükseltildi.

Osmangazi Köprüsü'nde 1'inci sınıf araçların geçiş ücreti 995 liradan 1170 liraya, 2'nci sınıf araçların geçiş ücreti 1590 liradan 1870 liraya, 3'üncü sınıf araçların geçiş ücreti 1890 liradan 2 bin 225 liraya çıkarıldı.

Köprüde 4'üncü sınıf araçların geçiş ücreti 2 bin 505 liradan 2 bin 950 liraya, 5'inci sınıf araçların geçiş ücreti 3 bin 165 liradan 3 bin 720 liraya, motosikletlerin geçiş ücreti ise 695 liradan 820 liraya yükseldi.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİL GEÇİŞİ 110 LİRA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 1'inci sınıf araçların geçiş ücreti 95 liradan 110 liraya, 2'nci sınıf araçların geçiş ücreti 125 liradan 145 liraya, 3'üncü sınıf araçların geçiş ücreti 235 liradan 270 liraya çıkarıldı.

Köprüde 4'üncü sınıf araçların geçiş ücreti 595 liradan 690 liraya, 5'inci sınıf araçların geçiş ücreti 740 liradan 860 liraya, motosikletlerin geçiş ücreti ise 65 liradan 75 liraya yükseldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretlerinde ise değişiklik yapılmadı.

Kaynak: ANKA