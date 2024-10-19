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Otomotiv sektöründe doğrulanmış ilan uygulaması başlıyor

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Ticaret Bakanlığı, emlakta uygulanan doğrulanmış ilan modelini otomotiv sektöründe de hayata geçiriyor. Bu uygulama, dolandırıcılık riskini azaltırken, piyasa koşullarını da geliştirerek tüketici haklarını korumayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığının, emlak sektöründeki fiyat manipülasyonlarını ve kayıt dışılığı önlemek için hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan"ın otomotiv sektöründe de uygulanacak olmasının bu alandaki dolandırıcılık riskini azaltması bekleniyor.

UYGULAMAYLA SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakanlık, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla "doğrulanmış ilan" uygulamasını başlattı. Söz konusu uygulama otomotiv sektörü için de geçerli olacak ve 2025 yılında tamamen zorunlu hale gelecek. Buna göre, otomobil satacak kişiler e-Devlet üzerinde kendisine ait aracı seçecek ve portallar üzerinden yayımlayacağı ilanı resmiyete kavuşturacak. Uygulamayla otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması amaçlanıyor.

"TAZMİNAT HAKKININ KULLANILMASINDA DELİL OLABİLECEK"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yaptığı açıklamada, piyasaların düzenli, güvenli ve sağlıklı şekilde işlemesinin önemini vurguladı. Anayasa'nın 167. ve 172. maddelerinin bu anlamda kamuya önemli görevler yüklediğine dikkati çeken Kılıç, devletin, mal ve hizmet piyasalarını düzenleyici önlemler almasının piyasaların büyümesine katkı sağlamasının yanında tüketicilerin mağdur olmalarını da engellediğini söyledi.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE GÜVEN TESİS EDİLECEK"

Kılıç, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu hedefin daha da netleştiğini ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunarak zararlarının tazmin edilmesinin yasal güvence altına alındığını ifade etti. Düzenlemelerin hem tüketici güvenini artırdığını hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti: Ticarette güven, alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı saygı ve dürüstlük üzerine kurulu bir ilişkiyi ifade eder. Bu güven, tüm sektörlerde adil, şeffaf ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruyucu, zarara uğradığında tazmin edici piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlar. Güvenli bir ticaret ortamı, dolandırıcılık gibi haksız uygulamalara karşı bir kalkan görevi de görür. Otomotiv sektöründe güvenin tesis edilmesi için 'doğrulanmış ilan' uygulamasına geçilecek olması tüketicilere güven verecek ve dolandırıcılık riskini azaltacaktır. Kamu otoritesinin piyasa gözetimi ve denetimleriyle bu tür uygulamaları devreye alması, kayıt dışı faaliyetleri ve yaşanması muhtemel olayları engellemiş olur. Ayrıca bu düzenleme, tüketicilerin zarara uğraması durumunda satıcıya ulaşabilmesi ve tazminat hakkının kullanmasında delil olabilecek."
Otomotiv sektöründe doğrulanmış ilan uygulaması başlıyor
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel

Ticaret Bakanlığı Dolandırıcılık Ekonomi Güncel Finans Hukuk Emlak

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