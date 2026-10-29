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Otomotiv ihracatında 2027 için 45,5 milyar dolarlık rekor planlanıyor

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2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre otomotiv ihracatının 2027'de 45,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırması öngörülüyor. Sektör, yeşil ve dijital dönüşümle katma değeri ve markalaşmayı artırıp uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye otomotiv sektörü uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeye odaklanırken gelecek yıl 45,5 milyar dolar ile ihracatta yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanması hedefleniyor. Böylece, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bunun için Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamındaki eylem ve kritik projelerde kaydedilen gerçekleşmeler ile nicel hedeflere ulaşma düzeyleri izlenecek ve eylem setinde gerekli güncellemeler yapılarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek.

Otonom sürüş fonksiyonlarının güvenilirlik, tepki süresi ve operasyonel kararlılık açısından olgunlaştırılması çalışmaları yürütülecek. Kamera ve lidar sensör verilerinin düşük gecikmeli aktarımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Gözler hidrojen yakıtlı teknolojilerde

Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi kapsamında jeneratör fazındaki çalışmalara devam edilecek. Hidrojen treni geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik üç adet yakıt hücresi testi devam edecek. Elektrikli araçların doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) ile şarj esnasında istasyonların performans testlerini gerçekleştirecek doğrulama cihazlarının tüm şarj istasyonu tiplerinde denenmesi ve ülkenin AC ve DC şarj istasyonu kabiliyetlerine uygun muayene kriterlerinin belirlenerek raporlanması gerçekleştirilecek.

Şarj istasyonu yatırımları desteklenecek

Tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulumu için yol haritası belirlenecek ve devlet yardımları oluşturulacak. Şarj istasyonu yatırımı yapacak firmalar desteklenecek, şebeke yaygınlığı artırılacak.

Batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefiyle AB destekli SAFELOOP ve STREAMS projeleri kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak. Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde yürüteceği programlar desteklenecek. Bu hedef kapsamında, eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek.

Bu doğrultuda yıl sonunda??????? 129 olarak gerçekleşmesi beklenen otomotiv üretim endeksinin, gelecek yıl 131'e yükselmesi öngörülüyor.

İhracatta rekor beklentisi

Türkiye'de otomotiv ihracatının yükseltilip ithalatının da düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Yıl sonunda??????? sektörde 41,6 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken 2027'de bunun 45,5 milyar dolara ulaştırılması planlanıyor. Böylece, son yıllarda rekor ihracatlara imza atan sektörün gelecek yıl çıtayı daha yükseğe taşıması öngörülüyor.

Otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması için de çalışmalar sürüyor. Söz konusu çalışmalarla otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 37,7 milyar dolar olması, gelecek yıl 39,5 milyar doları aşmaması hedefleniyor.

Öte yandan otomotivin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının da 2027'de yüzde 16,5'i bulması bekleniyor.

Kaynak: AA
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