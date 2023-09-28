Adana'da otomobilin içinde oturan bir kişiyi vuran şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin daha önce trafikte tartıştıkları kişiye saldırdıkları belirlendi.

Otomobilin içinde oturan şahsı vuran iki kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da otomobilin içinde oturan şahsı vurduğu öne sürülen iki kişi tutuklandı.

Olay, 16 Eylül gecesi Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan Serdar Çelik(40), o sırada sokaktan geçen başka bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu sırtından yaralandı. Otomobildeki şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Çelik, daha sonra taburcu edildi.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kasten yaralama, mala zarar verme ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Mehmet Atakan Arslanile İsmail Közolduğunu tespit etti. Şüphelilerin, saldırından saatler önce Turgut Özal Bulvarı'nda trafikte tartıştıkları başka bir araca da ateş açtıkları belirlendi. Polis, yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından şüphelilerin Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 23 Eylül gecesi Özel Harekat polisinin de desteğiyle apartmanın 9'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evdeki ruhsatsız 3 tabancayı balkondan aşağı attı. Adrese giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Apartmanın bahçesinde yapılan aramada daireden atılan tabancalar bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Köz'ün saldırı sırasında otomobili kullandığı, Arslan'ın ise ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliler, ifadelerinde, bir süre önce Çelik ile yine trafikte tartıştıklarını, aralarında husumet başladığını, saldırıyı da bu nedenle yaptıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Atakan Arslan ile İsmail Köz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.