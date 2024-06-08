Üye Girişi
Haberler

Oto ekspertiz merkezlerinde fiyat farklılığına dikkat çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, oto ekspertiz merkezlerinde belirli standartlar olması gerektiğini belirterek, fiyat farklılıklarının şikayetlere neden olduğunu söyledi. Erkoç, kalite standartları ve fiyat standardının önemli olduğunu vurguladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, oto ekspertiz merkezlerinde belirli standartlar olması gerektiğini belirterek, "Baktığınız zaman aynı işlemlerin bir yerde bin liraya bir başka merkezde de 3 bin liraya yapıldığını görebiliyorsunuz. Kalite standartları ne denli önemliyse fiyat standardı da önemli." dedi.

İkinci el otomobil alım satımında rutin işlemlerden biri haline gelen ekspertiz uygulamalarında özellikle fiyat farklılığından dolayı şikayetlerin arttığı belirtiliyor.

AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MASFED Başkanı Erkoç, verilen hizmetler ve fiyatların ciddi farklılıklar gösterdiği yönünde şikayetlerin arttığını belirterek, vatandaşların nitelikli hizmet ve standart fiyat beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısını temsil eden ve 60 ilde faaliyet gösteren oto galeri derneklerinin çatı kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunun sektörü etkileyen, hem satıcıları hem de alıcıları ilgilendiren sorunlarla ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Erkoç, son dönemde yüksek ve birbirinden farklı ekspertiz ücretleri konusuyla ilgili önemli ölçüde şikayet aldıklarını bildirdi.

-"Farklı fiyat uygulamaları yapıldığına dair çok sayıda bildirim almaya başladık"

Erkoç, "Oto ekspertiz uygulamaları, sektörde oto alım satımında önemli bir yere sahip. İkinci el otomobil alım satımında zorunlu hale gelince daha da önem kazandı. Ancak son dönemde farklı fiyat uygulamaları yapıldığına dair çok sayıda bildirim almaya başladık. Aynı işlemlerin farklı fiyatlarla yapıldığına, hatta bazen de aynı şirketin farklı şubelerinde bile fiyat farklılıkları oluşabildiğine dair. Bu konuda mağduriyetlerin de önüne geçilmesi elzemdir." değerlendirmesini yaptı.

-"Kalite standartları ne denli önemliyse fiyat standardı da önemli"

Nitelikli hizmet ve fiyat karmaşası yaşanmaması için oto ekspertiz merkezlerinde belirli standartlar olması gerektiğini belirten Erkoç, "Baktığınız zaman aynı işlemlerin bir yerde bin liraya bir başka merkezde de 3 bin liraya yapıldığını görebiliyorsunuz. Kalite standartları ne denli önemliyse fiyat standardı da önemli. Bu konuda kamu otoritelerimizin çalışma yapması ve belli standartları getirmesi vatandaşlarımızın ek külfetlere katlanmasını da önleyeceği gibi vergi kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Nasıl ki araç muayene istasyonları sabit bir fiyat uyguluyorsa ekspertiz merkezleri için de bu faydalı olacaktır." diye konuştu.

Erkoç, bu uygulama ile hizmet standartlarının daha nitelikli hale geleceğini ifade ederek denetimlerin de düzenli yapılması gerektiğine dikkat çekti.

-"Ticaret Bakanlığımıza yaşanan sıkıntıları ve beklentileri ilettik"

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapıldığını ve yaşanan sıkıntıların iletildiğini belirten Erkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ticaret Bakanlığımıza da yaşanan sıkıntıları ve beklentileri ilettik. Konuyla ilgili çözüm odaklı çalışma yapılacağını düşünüyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımız ekspertiz işlemlerini kurumsal, TSE belgesine sahip firmalarda yaptırsınlar. Farklı, haksız fiyat uygulamaları ile karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı'na, avukatları aracılığı ile hukuki prosedürlere başvurabilirler. İnşallah en kısa zamanda bu sorunların da çözüme kavuşacağına inancımız tam."

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Bakmadan Geçme

Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title