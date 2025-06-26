Osmaniye Valisi Yılmaz, Bamya Hasadına Katıldı

Osmaniye Valisi Yılmaz, Bamya Hasadına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye beldesinde tarım işçilerini ziyaret ederek bamya hasadı yaptı ve çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bamya hasadına katıldı.

Vali Yılmaz, Cevdetiye beldesinde çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek bamya hasadı yaptı.

Üreticilerle sohbet eden Yılmaz, tüm çiftçilere bereketli bir sezon temenni etti.

Osmaniye'nin bamya üretiminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Yılmaz, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına bamya gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

14. kattan düşen Şeyma'nın şüpheli ölümüne savcılık "cinayet" dedi
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan'dan net yanıt: İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.