Üye Girişi
Haberler

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Zeytin Hasadına Katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Zeytin Hasadına Katıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde düzenlenen zeytin hasadına katılarak tarım işçileriyle zeytin topladı ve Osmaniye'nin zeytin üretimindeki yerini vurguladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde düzenlenen zeytin hasadına katıldı, işçilerle birlikte zeytin hasat etti.

İlçeye bağlı Türkmen beldesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yılmaz, zeytin hasat eden tarım işçileriyle sohbet etti, işçilerle birlikte elleriyle zeytin topladı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz Osmaniye'nin 6 milyon zeytin ağacıyla zeytin üretiminde Türkiye'de 11. sırada yer aldığını söyledi.

Osmaniye'de üretilen zeytinin çok kaliteli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu sene 125 bin ton zeytin üretilmesi beklenmektedir. Türkiye'nin en güzel ve kaliteli zeytinleri Osmaniye'mizde üretiliyor. Osmaniye'mizin coğrafi yapısı zeytinciliğe, zeytinin kalitesine en uygun yerlerden biri. Dolayısıyla Osmaniye'miz Türkiye'nin en güzel zeytinlerinin üretildiği yerdir. Osmaniye'miz zeytinyağında da Türkiye'nin en iyisi diyebiliriz. Dolayısıyla çok kaliteli zeytinyağı üretimi de Osmaniye'mizde gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Yerel Haberler Erdinç Yılmaz Etkinlikler Toprakkale osmaniye Ekonomi Zeytin Güncel Tarım Doğa

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran başsavcı için harekete geçildi

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatmanur Elibol bulundu mu? Fatmanur Elibol öldü mü, yaşıyor mu, kaç gündür kayıp?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.